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300名地主整合逾16年！興富發簽下南港區2,700坪都更案 全案總銷262億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

興富發（2542）整合超過16年，拿下基地面積逾2,700坪的台北市南港區南港路一段都更案。

興富發8日公告，簽訂台北市南港區南港段720地號等105筆土地都市更新暨權利變換開發案 ，預計合建分配比例為地主約60%~63%、建方約37%~40%，預計投入金額約93.55億元。

興富發副總廖昭雄指出，該案基地面積逾2,700坪，位在南港路一段，在南港三鐵共構正對面，鄰近南港高工，全案共609戶可分回約260戶，全案總銷約262億元可分回約105億元，規劃興建三棟地上22層樓、地下4樓，產品規劃以兩、三、四房26至37坪為主。

廖昭雄指出，該案整合約16到18年，由於當時配合前台北市長郝龍斌的都更政策，也就是俗稱的「老公寓條款」，因此申請到100%獎勵容積，不過因地主有2、300人，後續仍然花了不少時間來回溝通、解釋，目前已經簽了近九成的同意書，選屋也已經完成，目前等待權利變換的程序，預計行政流程大約1年半左右，因此最快也要2027年才會推案。

至於近期川普關稅政策是否衝擊房市，廖昭雄指出，台股崩跌這兩天確實讓不少民眾沒心情看房，不過房地產屬於落後指標，會不會有實質衝擊仍待觀察，但去年打房後，房市氛圍就已經轉變，目前集團量能充足，暫時購置素地，僅會考慮都更、危老、合建等開發案。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，南港因AI企業、商場，以及指標大案成為近期話題，而本身體質也健全，如北流、東區門戶計畫與南港三鐵共構交通機能等利多，兼之與內湖、信義、松山等生活圈連結，吸引買盤矚目，目前新案行情平均單價約在120多萬元水位，預期此案未來可因區域利多與交通效益而有一定價位水準，有機會再上揚兩成，不過該建商常以首購年輕族群為訴求，或可期待看到令市場眼睛一亮的價位。

興富發 都更

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