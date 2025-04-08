想買桃園市區房 信義房屋這麼推

網友提問在南崁工作者考慮在桃園市區買新房，鎖定藝文、中路、南崁一帶，預算2000萬上下、至少2房含車位尋求建議；不少網友回應可往藝文特區或未列出的小檜溪尋找。信義房屋在地專家許玲綾建議，南崁有航空城、捷運議題，加上網友生活圈在南崁，考量交通、生活機能與未來發展，建議南崁為優先選擇。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示，依網友的預算不論藝文、中路或是南崁都算是有餘裕的，但若是自住需求建議以主要生活圈南崁為優先考量，不僅生活機能強、離工作地點近，未來更有捷運，是舒適的區域。

信義房屋南崁吉林店主任楊喆甯表示，南崁商圈範圍不大，因中山高的興建加上鄰近桃園國際機場，吸引航空從業人員以及台北外溢族群至此落腳，商圈也因此發展。地區以中正路為界分為上、下南崁，上南崁發展較早，擁有數個登山步道，整體環境較清幽，居民也是長輩偏多；下南崁則是街廓較整齊，因航空總部位於此，故居民則因為航空業聚集而普遍年輕。

楊喆甯提到，南崁發展近20年，商圈成熟、物件類型多元，豪宅類型、也有純收租小套房、小家庭適用的2-4房皆有，客群老中青兼具；因為環境、機能佳，居民黏著度高，有不少自住者置產、換屋或為二代購屋仍持續選擇南崁。因此以網友工作在南崁這點來看，很建議在南崁找房，除了食衣住行等需求一應俱全，再者通勤時間較短，再者若是非當地居民，南崁鄰近交流道，自行開車不論南來北往都非常方便，非自駕族亦有客運可選，未來還有捷運通過，生活機能將再大幅提升。

楊喆甯表示以網友的預算2000萬，若不執著於屋齡在南崁選擇性不少，以目前屋齡20-25年單價約35-40萬來看，2-4房、帶車位的產品都有機會；但若要新成屋，因南崁的土地已經趨近飽和，新成屋量較少，要往上南崁、A10山鼻一帶較有機會；如果想要下南崁，因產品量少，目前新成屋單價已上看5字頭，屋齡6-10年左右產品總價大概要落在2300萬左右。

信義房屋桃二區協理許玲綾建議，除了網友提到的這三地之外，若想要正桃園市中心的精華，就動線來說，南崁往外沿春日路一帶，會先到小檜溪才是藝文與中路，以2000萬預算可選擇性很多，因此也推薦可往小檜溪一帶看房。