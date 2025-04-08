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信義房屋帳篷助陣小樹市集 北流歡樂島親子樂翻天

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋發揮「共創美好生活」精神，贊助逾250頂帳篷，設置趣味攤位與親子同樂，共度歡樂兒童月！（圖:信義房屋提供）
信義房屋發揮「共創美好生活」精神，贊助逾250頂帳篷，設置趣味攤位與親子同樂，共度歡樂兒童月！（圖:信義房屋提供）

2025臺北兒童月，臺北市政府教育局以「自主探索FUN遊台北」為主題，串聯13個場館，點亮城市亮點，其中臺北流行音樂中心（北流）打造「北流歡樂島」，結合音樂、藝術、遊戲，並透過「小樹市集IN台北」推廣二手物資循環。信義房屋發揮「共創美好生活」精神，贊助逾250頂帳篷，設置趣味攤位與親子同樂，共度歡樂兒童月！

「北流歡樂島」活動橫跨北流戶外表演空間、文化館及產業區，四大舞台接力演出，從東森幼幼台哥哥姊姊的活力開場舞，到愛樂劇工廠的親子音樂劇，還有魔幻泡泡秀、馬戲特技、現場演唱、各品牌駐點限量親子音樂課程等，讓人目不暇給。其中「小樹市集IN台北」主打設攤循環利用二手物資，引導孩子從生活中處處學習，落實關懷與尊重，深化親子良性互動與情感交流，攜手凝聚家庭向心力，形塑台北家園的幸福氛圍。

信義房屋贊助逾250頂的帳篷，讓各式攤位熱鬧進駐帶來更多精彩體驗，並設置專屬的互動攤位，小朋友們興奮地排隊挑戰「小小投手」，比賽誰的準頭最好，只要投球連成線即可兌換精美禮品，讓大家卯足全力，努力贏得小禮物！信義房屋同仁化身遊戲關主，展現「社區好鄰居」形象，與民眾親切互動，現場笑聲不斷。

信義房屋南港區主管張俊達表示，本次活動結合音樂、藝術、體驗與市集，充滿活力與創意，與信義房屋「深耕社區、共創美好生活」的精神不謀而合。信義房屋積極參與社區事務，支持親子與藝文活動，透過公益行動、鄰里關懷，促進社區凝聚力，本次活動為親子家庭帶來歡樂，更期盼透過企業投入，實踐企業社會責任，邁向永續發展目標。

信義房屋南港北流店經理詹皓羽表示，參與活動看到孩子笑容，更珍貴的是見證家長與孩子共創美好回憶。信義房屋不僅是房地產服務品牌，更希望透過活動促進社區活化，帶來交流與情感連結。未來，公司將持續推動各類活動，讓「住在有人關心的地方最幸福」。

信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。

信義房屋設置專屬的互動攤位，小朋友們興奮地排隊挑戰「小小投手」，比賽誰的準頭最好。（圖:信義房屋提供）
信義房屋設置專屬的互動攤位，小朋友們興奮地排隊挑戰「小小投手」，比賽誰的準頭最好。（圖:信義房屋提供）
信義房屋同仁化身遊戲關主，展現「社區好鄰居」形象，與民眾親切互動。（圖:信義房屋提供）
信義房屋同仁化身遊戲關主，展現「社區好鄰居」形象，與民眾親切互動。（圖:信義房屋提供）

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