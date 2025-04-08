松瑞藥：「厄他培南注射劑」取得大陸藥證 進軍全球第二大市場

上櫃生技股松瑞藥（4167）8日宣布，旗下抗生素產品「厄他培南注射劑」已獲得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市，成為通過大陸仿製藥質量和療效一致性評價的產品，將正式進軍大陸碳青黴烯類抗生素（Carbapenems）市場。

松瑞藥今年3月合併營收9,386.8萬元，年增1.56%；前三月合併營收2.63億元，年增1.8%。

此次藥證由松瑞藥與中國大陸大型國營藥企──華潤集團合作推進，將由華潤旗下子華潤三九負責產品的大陸市場商業化。雙方將結合松瑞藥在原料藥與製劑一體化的開發與製造能力，與華潤集團在大陸醫藥通路的深厚資源與市場實力，共同拓展中國醫院使用抗生素市場的龐大潛力。

松瑞藥表示，厄他培南為臨床常用之廣效型碳青黴烯類抗生素，用於治療複雜性腹腔內感染、社區型肺炎、急性骨盆腔感染、複雜性尿道感染、複雜性皮膚感染。根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料（截至2023年9月底前12個月），厄他培南藥物全球市場規模約3.16億美元，中國大陸市場為全球第二大的厄他培南市場，僅次於美國市場，市場規模為0.62億美元，年成長率達16％。

展望今年，松瑞藥將持續拓展厄他培南產品的全球市場，目前在全球近30國上市。在台灣，松瑞藥的厄他培南產品整體市場占有率已超越原廠，已進入台灣多家醫學中心與區域醫院。松瑞藥目前亦與美國行銷夥伴正在積極爭取另一家GPO的供貨機會，未來成長動能與發展前景可期。

松瑞藥2024年度營收12.17億元，年增16%，毛利率自21%提升至28%，營業淨利由虧轉盈達1.19億元，稅後淨利1.82億元，整體年度營運表現與2023年相較，其毛利率、營業淨利率及稅後淨利率皆有所提升，主要歸功厄他培南利基產品及美國市場銷售提升。公司厄他培南製程具備領先全球之競爭力，目前正在積極擴增產線，預計未來1~2年產能將倍增，並預期搶下全球更大市占率。