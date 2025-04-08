北極星藥業董座換人 陳鴻文辭職、執行長徐展平接董事長

北極星藥業-KY（6550）8日召開董事會，決議推選新任董事長，原董座陳鴻文辭職，現任執行長徐展平出任新董事長，並於決議當日生效，陳鴻文仍繼續擔任北極星藥業董事。

北極星藥業董事會首先肯定陳鴻文自2019年加入北極星至今的卓越貢獻，陳鴻文不僅以個人身分投資北極星，也為公司引進殷實的長期投資者。任內於2022年領導肺間皮癌新藥ADI-PEG 20三期臨床試驗結果至解盲成功。

北極星藥業並在2023年併購霖揚生技製藥，將該公司納為集團成員，為北極星藥業取得成長的第二引擎──多胜肽產品領域。此外，隨著北極星藥業併購霖揚生技後，更順利延攬生技藥品界資深專才徐展平加入北極星擔任執行長。

北極星藥業表示，陳鴻文今因個人工作繁忙辭任董事長一職，董事會除了一致感謝陳鴻文完成階段性貢獻，更藉著擴大徐展平的職能範疇，期待徐展平在接任董事長暨執行長後，能發揮其醫藥專業及豐富殷實的管理經驗，加速實現北極星藥業的策略目標，領導北極星藥業邁入下一個獲利和穩健成長的階段。