第一季85億元訂單加上無人機等新動能 漢翔樂看今年發展

漢翔航空工業今表示，今年在全球航空旅運需求快速增加，以及過去積極奔走下，業務成長看見成果，光是在今年第一季，已在民用飛機與發動機方面，爭取到歐、美、日大廠逾85億元的新訂單。國防業務方面，依合約將再交出18架勇鷹機，其他如IDF、F-16、軍用直升機等各型軍機維修業務持續執行，勇鷹機隊的後勤維保需求也隨著量產攀上高峰。

此外，政府積極發展軍工產業，今年國防預算整體規模超過5千5百億元，尤其無人機成為各國爭相發展的主流。漢翔在台灣無人機產業扮演關鍵帶頭角色，從零組件、機身結構到整機產品都能能協助國內廠商生產，「無人機反制系統」研發今年就能看見成果。

漢翔今天受邀參加第一金證券舉辦的線上法人說明會，除了說明去年經營實績，也公布近期市場概況與發展前景。漢翔說，在國際供應鏈不穩定情況下，漢翔去年合併營收393億元、較前年微幅成長；稅前淨利27.8億元，則較前年減少2.2%；EPS為2.3元，雖有微幅下降，但為回饋股東支持，仍維持配發率60%，配發現金股利1.38元。

回顧去年，由於國外供應鏈斷鏈問題，系統件供應商無法如期交貨，致使新式高教機未能完成該年度18架的交機目標，加上延遲罰款，影響整體獲利表現。幸賴疫後民航市場顯著復甦，漢翔民用業務持續成長，補上國防業務缺口，使去年全年營收依然繳出創高成績。

應對市場動盪，漢翔今年力拼轉型，3月推出儲能產品「電力島」，用自家開發的核心技術，為用電大戶打造具備全方位功能的彈性用電方案，並與馬來西亞的縱橫集團合作，推廣至東南亞。另也結合縱橫集團的技術，規畫在漢翔美國廠開闢生技醫療產品專用產線，對目前川普2.0帶來的各項經濟衝擊布局。

漢翔說，2日在岡山廠區正式啟用的鍛造廠，讓發動機製造邁入更高階且高附加價值的製程升級。另外，「熱塑性複合材料」也持續開發，將能實現用更低的成本產出更高的品質。這些新世代技術，都是當今航空產業的藍海，面對不穩定的全球局勢，漢翔持續建構關鍵能量，用穩健策略爭取新機會，既為國防做出貢獻，也為整體產業開創新的發展可能性。