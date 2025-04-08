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美國高關稅恐影響房市 花蓮石材業連帶損失15％產值

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
面對美國對台灣實施高關稅，縣府工策會總幹事張福檳（左四）與石材產業討論因應方式。圖／花蓮縣政府提供
面對美國對台灣實施高關稅，縣府工策會總幹事張福檳（左四）與石材產業討論因應方式。圖／花蓮縣政府提供

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，花蓮石材雖然出口到美國不多，主要是內需作為房屋建材，不過產值仍可能受影響。石材業者表示，「我們就像是間接受害者」，高關稅易導致房市低迷，建材訂單減少，依照過去金融海嘯推估，一年產值將減少15％至20％，盼政府能幫忙補助。

花蓮縣以豐富的石材資源聞名，擁有大理石、蛇紋石、白雲石等多種礦產，有「大理石王國」之稱，現今石材產業多分布在美崙工業區及光華工業區。

在美崙工業區的石材業者王純福表示，花蓮石材出口到美國產值不到1億元，總體出口量不大，仍受到美國高關稅影響；依照2007至2008年金融海嘯經驗來看，房市當時下行50％，連帶石材建材跟著損失，估算每年250億元左右產值，會減少15%到20％，損失40到50億產值，這是經濟貿易戰必然的結果。

王純福指出，石材業是受到高關稅間接影響，現在有些訂單都暫停出貨，影響交貨時間下，很多業者擔心跟銀行借的貸款還不出來，希望政府能出面輔導，銀行能有暫緩收利息，或多給寬限期還款；同時也希望電價的部分能凍漲，讓業者能有喘息的空間。

台灣區石礦製品工業同業公會理事長黃建堯說，花蓮石材有98%內銷做建材，少部分做成藝品，昨天公告統計，目前公會收到回報有一間蛇紋石礦工廠外銷至美國，還在調查有多少損失。

光華工業區石材曾姓業者說，自家產品有外銷美國，從製作完成到運抵美國要花上約半年時間，受到高關稅影響，現在訂單全部重新報價，可說是從早忙到晚；目前沒人敢下單，可能短期1、2個月都不會有訂單，消費者可能至少要觀望半年，看關稅有沒有可能減少，損失慘重。

美國 花蓮 金融海嘯

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