台泥旗下Atlante聯手歐洲三大充電巨頭 打造歐洲最大EV充電網絡

台泥企業團旗下專注於安全儲能及電動車快充站服務的歐洲子公司Atlante，宣布與歐洲三大充電服務龍頭—法國 Electra、荷蘭 Fastned 以及德國 IONITY 共同成立 Spark Alliance（星火聯盟）。這是目前歐洲規模最大、覆蓋最廣的EV充電站聯盟，聯網涵蓋歐洲主要25個國家、超過1700座充電站與11000個高功率充電點，且全數由再生能源供電，象徵歐洲 EV 產業朝向碳中和更進一步。

台泥表示，自今年6月起，電動車主在德國、荷蘭、義大利、法國、西班牙、葡萄牙等25國使用Spark Alliance(星火聯盟)所建置的充電服務時，可透過聯盟任一成員的 App，即可跨品牌、跨區進行充電與付款，無需切換應用程式或重複註冊。此外，四家業者更整合全網充電站數據至路線規劃系統，提供即時站點查詢、透明費率與穩定服務，解決電動車主跨國及長途旅行痛點。

Atlante是在台泥董事長張安平親自推動下，於 2022 年在義大利設立的子公司，專注南歐安全儲能系統與快充網絡建設 。至今已在義大利、法國、西班牙與葡萄牙建置完成超過 900 座充電站上線提供服務，目標成為南歐地區最大儲能+快速充電營運商。此次共同主導 Spark Alliance（星火聯盟）成立，不僅象徵 Atlante 在歐洲電動車生態系的核心地位，更顯示台泥國際綠色新能源佈局的實力與潛力。

Spark Alliance(星火聯盟)其他三位成員：其中，IONITY為由 BMW、Volkswagen Group、Mercedes-Benz 與 Hyundai-Kia等車廠合資成立的公司，專注於打造高功率長途充電網，是歐洲主要的車廠聯合基礎建設平台；Electra是法國近年成長最快的充電網營運商，主打城市與商業熱點佈局，並致力於使用再生能源供電；Fastned則是荷蘭起家的快充先驅，以建造太陽能覆蓋的高速公路充電站聞名。