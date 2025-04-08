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影／美國課徵關稅 岡山螺絲業憂受衝擊
美國對台灣課徵32%關稅，讓台灣出口受到衝擊，其中高雄受影響較大的產業為金屬加工製品產業，其中又以螺絲、螺帽等扣件業佔大宗，岡山地區是全球螺絲等扣件產業重鎮，產品又大多出口美國，業者擔心此次關稅大刀一砍，恐讓扣件產業受衝擊。
岡山早期有「螺絲窟」之稱，生產螺絲、螺帽等扣件，佔全國重要地位﹔受到這幾年俄烏戰爭和大陸削價競爭等國際市場因素的影響，岡山地區螺絲產業去年就傳出現歇業潮，如今又碰上美國對台灣揮關稅大刀，業者更擔心未來產業受到的衝擊程度要如何因應。
在這次美國所課徵的關稅，高雄市整體產業受影響較大的產業為未在豁免範圍的金屬加工製品，依據財政部統計，高雄相關金屬加工製品產值約2330億，輸美產值約564億，佔產值百分之二十四，其中以螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億，佔出口比達九成。面對關稅可能的衝擊，高雄市政府已整合經發局等跨局處成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，陳其邁表示，市府已經密集拜會在地企業，喊話行政院提出的因應方案能提早適用，實質來幫助這些相關產業。
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