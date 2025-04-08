影／美國課徵關稅 岡山螺絲業憂受衝擊

美國對台灣課徵32%關稅，讓台灣出口受到衝擊，其中高雄受影響較大的產業為金屬加工製品產業，其中又以螺絲、螺帽等扣件業佔大宗，岡山地區是全球螺絲等扣件產業重鎮，產品又大多出口美國，業者擔心此次關稅大刀一砍，恐讓扣件產業受衝擊。

岡山早期有「螺絲窟」之稱，生產螺絲、螺帽等扣件，佔全國重要地位﹔受到這幾年俄烏戰爭和大陸削價競爭等國際市場因素的影響，岡山地區螺絲產業去年就傳出現歇業潮，如今又碰上美國對台灣揮關稅大刀，業者更擔心未來產業受到的衝擊程度要如何因應。