上曜集團大秀多元產業市場布局成果 總資產達172億元

上曜集團8日聯合法說會，大秀多元產業市場布局成果，總資產達172億元，董事長張祐銘表示，未來將持續關注市場趨勢，積極尋求新的投資機會，透過併購與策略合作，進一步擴大集團營運規模與拓展事業版圖。

上曜表示，近年來透過積極的併購與策略合作，成功擴大集團營運規模與拓展多元產業的事業版圖，旗下多家公司已完整涵蓋房地產、化工、AI科技、智慧大健康、機器人、數位金融等多元領域，並且各子公司在其各產業市場中布局逐步開花結果，創造2024年的營運表現均展現良好的成績單，堆高集團一年來總資產增加約46億元達172.01億元。

以上曜建設（1316）來看，今年前三月營收達7.75億元，年增240.5%，締造年增率大幅成長的優異表現，得益於南部房市的穩定、及集團持續優化營運與多元產業布局策略。

斐成開發科技（3313）方面，自2023年起積極投入危老都更領域，透過策略性土地收購與專案開發，逐步建立在都市更新市場的領導地位。2023年，斐成斥資14.15億元購入台南市中西區府前段地號，單坪成交價創下當地地價新高，預計興建30層超高樓，總銷售額超過70億元。

目前斐成已手握包括星鑽段 （琉星）、大銃段 （城之樹）等預售屋案，且於該地區皆展現良好的單坪房價銷售表現，有望為未來營運注入強勁的成長動能。

永捷（4714）方面，攜手子公司信立（4303）以及孫公司普大應材在2024年展現了卓越的營運成果，透過策略性的垂直整合，已成功打造台灣本土最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合之實體生產線。

永捷提供PU樹脂配方，信立與普大負責生產，完整形成了台灣製造MIT一條龍產業鏈，不僅大幅提升集團在化工材料產業的高度市場競爭力，並為集團營收帶來顯著的貢獻。

世紀民生（5314）方面，近年來積極營運轉型，透過併購、轉投資等方式進行多元業務布局，已跨足AI智慧大健康、機器人（無人機）、數位金融、餐飲事業等，並推動業績大幅成長。

世紀民生日前自結今年二月稅後純益為0.89億元、年增230%，每股稅後純益為6.08元、年增230%。