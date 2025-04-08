上曜集團啟動多元化併購策略 總資產達172億元

上曜（1316）引領旗下子公司包括斐成開發、永捷創新（4714）、信立化學工業（4303）、世紀民生（5314），8日受邀參加IR Trust與凱基證券舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇」。上曜集團董事長張祐銘指出，近年來透過積極的併購與策略合作，成功擴大集團營運規模與拓展多元產業的事業版圖。

張祐銘表示，集團旗下公司已完整涵蓋房地產、化工、AI科技、智慧大健康、機器人、數位金融等多元領域，且各子公司在其各產業市場中的布局逐步開花結果，2024年的營運表現良好，推升集團一年來總資產增加約46億元、達172.01億元，亦為集團總市值，加總掛牌五家公司之，突破425億元以上，一年市值增加逾200億元。

上曜今年前三月營收7.75億元，年增240.54％，上曜表示，主要是南部房市的穩定及集團持續優化營運表現與多元產業布局策略，旗下包括「The King」、「梅菲爾」等建案的交屋進度順利，挹注本業營收表現穩健，加上上曜的多元化布局，包括PU合成樹脂市場、數位金融與智慧健康領域等的發展，皆為集團創造額外的業績成長動能。

另一營建事業的子公司斐成（3313）則專注於危老都更領域，2023年斥資14.15億元購入台南市中西區府前段地號，預計興建30層超高樓，總銷逾70億元，展現公司在都市更新領域的決心，也為台南市的城市景觀注入新活力。

斐成目前手握包括星鑽段(琉星)、大銃段(城之樹)等預售屋案，斐成指出，該區皆展現良好的單坪房價銷售表現，有望為未來營運注入強勁的成長動能，今年將持續深化在都市更新領域的布局，積極尋找具潛力的危老建築與土地，透過專業的開發能力，提升土地價值、城市品質。

展望未來，張祐銘表示，集團將持續深化各事業體的發展，也將持續關注市場趨勢，積極尋求新的投資機會，透過併購與策略合作，進一步擴大集團營運規模與拓展事業版圖，為股東創造更大價值。