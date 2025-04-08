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台灣虎航新任董事長曝光 黃世惠成首任女董座
台鐵虎航今召開臨時董事會，經台灣虎航董事會選任，董事長一職由前華航高雄分公司總經理黃世惠接任並於今日生效，成為虎航首位女性董事長。
華航今年3月10日宣布總經理高星潢出任董事長，而虎航董事長陳漢銘轉任華航總經理，華航董座職缺空出，今天虎航召開臨時董事會，經董事會選任，董座一職由華航高雄分公司總經理黃世惠接任。
虎航表示，黃世惠具有澳洲格里菲斯大學（Griffith University）航空管理碩士及日本東海大學國際關係學士學位，於2002年進入華航，擔任過華航台南分公司經理、客運處精緻旅遊策劃部經理、日本福岡分公司總經理（管理全九州地區業務）、美國紐約分公司總經理（管理美東地區業務）及華航諾富特飯店（現為桃園機場凱悅酒店）副總經理等要職，且2017年起曾任台灣虎航商務長近三年期間，熟悉低成本航空的營運模式。
虎航表示，黃世惠航空業學經歷豐富且熟稔英、日文，是執掌台灣虎航的最合適人選，同時也是台灣虎航首位女性董事長，有望在其豐富的管理資歷下，帶領台灣虎航的營收再創佳績，也為台灣虎航帶來全新面貌。
其他高階主管部份，原財務長暨公司治理主管徐心怡因個人生涯規畫將於4月15日離職，新任人選賈瑋中已獲董事會委任於4月16日生效。賈瑋中原為台灣虎航經營分析暨股務部經理，擁有中原大學財經法律系及台北大學企業管理系雙碩士學位，曾於會計師事務所任職，相關產學經歷豐富，且在內部推動台灣虎航的上市過程功不可沒。
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