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國際社會譴責大陸軍演 林佳龍致謝：團結捍衛民主價值

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。記者張曼蘋／攝影
外交部長林佳龍。記者張曼蘋／攝影

針對中國大陸日前對台發動為期兩天的軍事演練，引發國際社會高度關注與譴責，外交部長林佳龍8日表示，包含美國、日本、歐盟、英國、加拿大、德國、瑞典、澳洲、紐西蘭、美日韓三國外長、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）皆先後公開為台灣發聲，反對任何試圖以武力或脅迫片面改變台海現狀的行為，「這已成為國際社會的共同立場與堅定共識」。

林佳龍指出，這股國際的力量在連假期間持續注入新的支持能量。七大工業國（G7）外長與歐盟外交與安全政策高級代表，以及第二屆歐日外長戰略對話後皆發表聯合聲明，對中國大陸對台軍事挑釁表達強烈關切，並重申維護台海和平穩定的重要性。林佳龍強調，這不只是對民主價值的團結捍衛，更是對台海安全的堅定支持，也強化台灣作為自由開放印太區域關鍵角色的定位。

林佳龍提到，他在上周特別指示外交部一樓大廳新增12面理念相近國家的國旗，與原有12個邦交國的旗幟並列，構築「總合外交雙12（Double 12）」的新戰略圖像。新增國家包括G7成員國美、日、加、英、法、德、義，以及印太地區與第一島鏈的韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭與印度。

「這不僅是旗幟的排列，更是我們向世界傳達的堅定信念」林佳龍說，許多民主夥伴國家關心台海和平，他們的理念與支持也攸關台灣安全，因此將「12+12」個重要國家納入地緣戰略觀，凸顯拓展台灣國際外交空間的決心。

面對持續升高的區域挑釁與威脅，林佳龍強調，台灣將繼續善用自身位處民主價值鏈、印太第一島鏈及非紅供應鏈交匯點的戰略地位，與理念相近國家攜手強化區域安全、深化經貿連結，守護共同的和平、穩定與繁榮。

林佳龍 澳洲

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