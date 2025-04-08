統振：檢調至公司調查 財務業務無影響
統振（6170）8日下午公告，檢調單位至公司進行調查，公司配合調查以供釐清案件事實，對財務業務無影響。
統振2024年營收29.06億元，年增28.50%，歸屬於母公司淨利3.3億元，年增32.5%，每股純益3.39元，獲利創近20年來新高；董事會決議擬配息3.11元，盈餘分配率達91.74%。
統振表示，2025年將在既有的金融科技基礎上，強化Quick Pay的功能與服務，提供更多元的匯款選擇，並積極推展移工機票業務，打造更完善的移工一條龍生活服務，同時也將水平拓展業務市場範圍，計劃將成功的商業模式複製到其他新市場，深度掌握移工經濟所帶來的商機。
統振8日股價以45.1元跌停開出，隨後承接買盤積極進場，終場挾1,582張成交量，將跌幅縮減至5.39%、報47.4元，拉出一根小紅棒並留下上影線。
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