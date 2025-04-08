中鋼簽署成為世界鋼鐵協會2025年至2027年永續發展憲章成員

中鋼（2002）長期以來致力於永續環境、社會責任及公司治理等三大面向工作，繼2022年3月獲得世界鋼鐵協會審核成為2022年至2025年的永續發展憲章的簽署成員之後，中鋼近年ESG推動成果於今(2025)年再度通過worldsteel要求的20項嚴格標準，與JSW Steel、Nucor、JFE、Nippon Steel、POSCO、HYUNDAI Steel等鋼廠共30位會員，成為2025年至2027年的永續發展憲章簽署會員，也是worldsteel所認可的全球永續發展領先企業。

worldsteel是由世界各國鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等約140個會員所組成的鋼鐵領導組織，所規劃的永續發展憲章主要涵蓋ESG三大構面，包括「應對氣候變化行動」、「循環經濟」、「環境關懷」、「安全與職業健康」、「員工關懷」、「當地社區」、「負責任的價值鏈」、「商業道德和透明經營」及「創新和蓬勃發展」等九項準則。

worldsteel期許各會員提出ESG實績作為，申請憲章簽署且通過的會員，即經worldsteel評定可在全球鋼鐵產業發揮領導作用，對地球及社會發展帶來正面影響。中鋼董事長黃建智表示，近年來鋼鐵產業面臨諸多挑戰，包括景氣循環波動、地緣競爭態勢，以及碳定價、碳關稅及碳中和的「三碳」壓力，中鋼於去年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，近日再獲worldsteel認可，展現亮眼的ESG經營成果，成為永續發展憲章的簽署成員。

黃建智說明，中鋼依循worldsteel永續憲章所列的準則及標準，揭露各項永續發展實績。例如在「應對氣候變化行動」準則方面，中鋼以2018年為基準年，訂定2025年減碳7％、2030年減碳25％及2050年達成碳中和的短、中、長期目標，同時也積極發展綠能產業，正向面對淨零碳排的嚴峻挑戰。另外，「安全與職業健康」準則部分，中鋼除遵循ISO45001:2018職業安全衛生管理系統標準並通過驗證，亦參加worldsteel安全與健康日，致力將安全意識及知識深植在每位員工心中。至於「商業道德和透明經營」及「當地社區」準則，中鋼定期舉辦法說會，回應投資人關注議題，並透過企業網站 ESG 專區主動揭露資訊，除了與外部利害關係人持續溝通，也積極落實社區參與原則及深化在地互動，建立共存共榮關係。

今年面對全球鋼鐵市場的變化多端，中鋼持續掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣，不僅持續深耕用鋼市場需求，除了以穩定獲利為目標，也帶動國內鋼鐵產業升級，創造鋼鐵的最大價值。此外，中鋼也依照高值化精緻鋼廠策略主軸，全面盤點及檢視產線狀況，在有效應用資源的原則下，積極推動產能最適化，以提升生產效率及降低營運成本，並持續深化AI應用，以系統性及全方位地推展智慧化工作，透過全方位運用AI實踐節能減碳目標，為公司帶來新的營運轉型契機。