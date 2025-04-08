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出口被課32%重稅 水五金業者反彈：內需通路恐受波及

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
美國啟動對等關稅，針對台灣產品加徵32%關稅，台灣五金產業掀起反彈聲浪。圖／振宇五金提供
美國啟動對等關稅，針對台灣產品加徵32%關稅，台灣五金產業掀起反彈聲浪。圖／振宇五金提供

美國啟動對等關稅，針對台灣產品加徵32%關稅，台灣五金產業掀起反彈聲浪，雖主力市場在本地，知名連鎖五金通路品牌「振宇五金」也坦言，供應鏈壓力已開始浮現，並呼籲政府提出彈性對策，守住台灣產業基礎。

「這波關稅真的對我們台灣的出口產業影響蠻大的。」振宇五金發言人洪珮芳表示，「雖然我們本身是內需導向、沒有出口美國，但我們很多商品是跟在地的水五金工廠合作，像是水龍頭、蓮蓬頭這類品項，水電材料占我們整體營收約47%，算是比重很高的類別。」

洪珮芳表示，為穩定供應，振宇五金已與多家國內工廠簽訂年約、強化在地採購，「短期來看，供貨還是穩定的。」但她也指出，很多加工廠原本就處於邊際利潤偏低的經營壓力，現在面對高額關稅，利潤被進一步壓縮，長期恐怕撐不下去。

「產業是一體的，今天如果這些工廠撐不住，國內商品的品質和選擇就會被壓縮，最終對消費者也不好。」振宇五金呼籲，政府應積極協助產業轉型，給予彈性的對策與支持，協助供應鏈在困境中穩健前行。

儘管外部環境動盪，振宇五金仍強調，其服務項目涵蓋居家修繕等民生剛性需求，如水電維修、照明更換等，內需市場仍具穩定性。企業將持續穩定經營、密切觀察供應鏈動態，為消費者提供最即時、可靠的商品與服務。

壓力 美國 關稅

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