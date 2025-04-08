犀牛盾攜手全家 超過4,300全家店鋪設手機殼回收據點

全球知名防護配件領導品牌RHINOSHIELD犀牛盾8日宣布與全家便利商店啟動策略合作，全台超過4,300家全家店舖將成為品牌手機殼回收據點，擴大「RHINO LOOP 犀牛盾循環生態圈」回收計畫網絡，盼為跨域產業樹立循環經濟新里程。

犀牛盾共同創辦人暨執行長王靖夫強調，「自2012年創業至今，我們秉持『改變者（CHANGEMAKER）』初衷、與消費者一同成長，作為一個長保實驗性精神的品牌，犀牛盾自2017年逐步紮根自建全循環體系，希望以『單1材料、0廢棄、100%循環再生』落實製造、回收、再生的永續價值鏈與企業責任；更期待跨域合作提供消費者更便利、有感的回收服務，將減廢行動輕鬆融入日常生活。此次攜手重要的影響力夥伴──全家便利商店，希望藉由遍布全台、民眾每日生活必經的通路大大提升廢棄手機殼回收效率，鼓勵消費者無痛參與減廢，一起驅動塑膠資源循環的共好未來。」即日起至5月6日更祭出雙重好禮，除了享有犀牛盾100元回收獎勵金、加碼再送限量Fami!ce霜淇淋。

與全家便利商店合作推出市場首個手機配件逆物流回收服務 全方位擴增犀牛盾循環生態圈

全球每年逾10億個手機殼被生產和消費，傳統的複合材料設計方式讓它們難以回收再利用，該如何避免手機殼淪為一次性垃圾？面對全球日益嚴峻的塑膠廢棄物問題，犀牛盾秉持循環經濟原則，重新思考並改造塑膠產品的設計與生產模式，建立封閉式回收體系，全面妥善管理塑膠的生命周期。品牌自2017年起即領先業界，全系列手機殼皆採用單一材料設計，確保產品在回收後能有效地被再利用；犀牛盾著眼台灣零售通路作為回收行動的關鍵角色，自2022年中陸續於全台設立10間直營據點，並與地標網通、燦坤實業（2430）等 3C 經銷通路合作；2024年更推出全台首款100% 循環再生手機殼 CircularNext，並導入產品履歷溯源生產資訊機制。

王靖夫表示，「我們相信當材料單純化，仍能創造出兼具機能性、經濟性與永續性的產品，將回收循環再造的效率極大化。全家（5903）便利商店長期支持跨域循環經濟模式、提供消費者更便利的回收服務，這也跟犀牛盾矢志實踐塑膠資源管理的價值非常符合；很高興全家與犀牛盾推行市場上第一個回收行動配件的便利商店逆物流服務，也期待未來一起推動更多促進資源與環境永續的合作機會。截至2024年底，已累積超過30,000個犀牛盾舊手機殼被有效回收，品牌也預估今年回收網絡的擴增將挹注至40%的成長動能」。

台灣便利商店的密度高居全球第二、為台灣店點密度最高的實體通路，是生活中密不可分的一環；即日起，消費者只需攜帶包裝好的舊手機殼、透過全家便利商店店鋪內FamiPort機台操作「犀牛盾循環回收站」、並於櫃檯完成交寄，最快一分鐘內即可輕鬆完成回收流程。此次與犀牛盾策略聯盟亦為全家首度與手機殼品牌合作逆物流回收再生模式，透過全家既有物流體系配送貨物至各店同時、一併收回消費者於店點回收的舊手機殼，再統籌交由犀牛盾集中處理後，可達到100%回收再利用，讓廢棄手機殼重獲新生。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，全家便利商店為最接近消費者的生活場域，過往即運用通路優勢支持理念相同的企業或組織，如廢3C回收服務、循環杯大聯盟、網購循環包材及舊物捐贈等，讓消費者輕鬆將永續落實於日常。此次「全家」很開心能與重視循環減塑的犀牛盾攜手合作，透過4,300店密集據點與綿密物流網絡，推出通路首見的手機殼回收再生服務，一方面降低犀牛盾廢棄手機殼集中回收運送之門檻，二方面則透過密集店舖便利性、回收免運費之特點提升民眾回收意願，帶來多方共好、助地球永續。