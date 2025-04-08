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因應美國關稅 高市經發局拜會四大公協會加速資源對接

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

因應美國對等關稅影響，高市經發局拜會螺絲公會、科技產業園區電機電子公會、高雄市工業會及外貿易發展協會等四大公協會，期待加速資源對接，支持產業度過難關。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，行政院已祭出880億元協助方案，涵蓋金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠及安定就業等九大面向、二十項具體措施。高雄市政府亦迅速成立「因應對等關稅經濟對策小組」，並提出「建立產業聯繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」三大措施，全力協助企業減輕關稅影響。

廖泰翔指出，「建立產業聯繫平台」目標在與產業公協會及園區服務中心建立緊密合作機制，即時掌握產業受影響情況，並針對業者需求研擬應對策略，市府也將主動盤點受影響廠商，並積極輔導業者申請政府補助方案。

「成立產業輔導團」方面，市府將整合跨局處資源，協助企業爭取中央九大面向、二十項措施的資源，並與貿協及在地法人金屬中心合作，提供技術升級、轉型及市場多元化策略輔導。「設立勞工關懷小組」則將針對可能受影響的企業提供勞資協調、職業訓練及就業媒合等服務，以穩定就業，保障勞工權益。

另一方面，針對經濟部為因應美國關稅提出的出口供應鏈支持方案，市府將密切關注中央公告時程，並主動協助在地廠商與中央資源對接。同時，經發局持續輔導在地業者朝向高值化、數位及低碳轉型發展，提升數位技術應用及導入智慧科技管理，聚焦高端市場需求，開發高附加價值產品，以提升市場抗風險能力並確保營運穩定。

科技產業園區電機電子公會理事長鄭再興表示，關稅政策短期內恐將導致市場需求降低。建議政府能將相關補助方案擴及至上中游供應鏈，以強化整體產業韌性。同時，鼓勵在地業者將此次危機視為轉機，積極建立自有品牌，開拓利基市場，尋求新的發展出路。

高雄市工業會總幹事李威穎直言，此波關稅政策將對高雄的金屬鋼鐵、零組件及電子資訊等產業造成顯著的挑戰。對於中央政府已提出的支持方案，他表達肯定之意，但強調「金融支持」是當前最為迫切的需求，呼籲政府以前瞻視野，提供企業實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施，以有效緩解企業營運壓力，協助其度過關稅難關。

中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處主任張世昌強調，貿協長期致力於協助台灣業者拓展海外市場，透過舉辦採購洽談會、展覽、會議及海外拓銷等多元活動，已取得良好成效。未來將與高雄市政府緊密合作，積極協助在地產業發展市場多元化策略，提供各市場的相關資訊，助業者掌握先機。

美國 關稅

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