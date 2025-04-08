川普關稅連鎖效應 學者憂心觀光業全年成長恐變負數

川普政府再掀貿易戰巨浪，宣布針對多國啟動「對等關稅」政策，亞太地區多國無一倖免，除了重創出口導向產業，波及台灣股市外，也對觀光產業產生連鎖效應。靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，受關稅政策影響，不僅出境旅遊恐轉為負成長，來台觀光與國旅市場也面臨結構性挑戰，台灣觀光業前景轉趨保守。

黃正聰指出，出境旅遊是最直接的受害者之一。原先觀光界對2025年出境旅遊持樂觀看法，預估成長5%至10%，但在股市重挫、企業訂單緊縮、甚至出現無薪假等連鎖效應下，民眾「有錢、有閒、有心情」三要素恐難兼備，出遊意願自然下滑，出境旅遊不排除出現負成長。

他表示，出國旅遊不是剛性需求，景氣不穩定時，人們會先縮衣節食，旅行預算往往是第一個被砍掉的開支。特別是本波股災讓不少家庭資產大縮水，加上企業不確定感升溫，不論是高階主管或基層員工，都可能選擇觀望延後出行計畫。

至於來台觀光方面，原本預期在疫情後逐步回升，今年度有望達成10%的成長。然而，川普關稅政策波及的多數國家，包括日本、韓國、東南亞等，皆為台灣重要的觀光客來源。這些國家的消費能力若遭到壓縮，出國旅遊自然受到影響。不過，因為去年4月發生地震，當時觀光業表現基期偏低，因此短期內仍可能有約5%的成長空間，但從中長期來看，整體趨勢仍偏保守，回升力道恐受限。

在國旅市場方面，雖然看似出境旅遊減少將有助於本地旅遊市場擴大，但黃正聰提醒，國旅的內部結構也將出現變化。「景氣不好，國人即便留在國內旅遊，也會精打細算，導致高價位、精緻旅遊產品受衝擊，反倒是平價、短程的旅遊選項可能逆勢成長。」他分析。

整體而言，川普關稅政策雖主要針對貿易與製造業，但若未來政府談判後未能有好的結果，其引發的經濟連鎖效應恐會逐步滲透至觀光產業。在民眾消費信心動搖的背景下，台灣旅遊市場恐進入新一輪的調整期，業者需快速因應，調整產品結構與行銷方向，才有機會在逆風中穩住基本盤。