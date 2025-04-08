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台泥結盟充電服務3巨頭 打造歐洲最大電動車充電網絡

中央社／ 台北8日電

台泥旗下專攻儲能及電動車快充站服務的歐洲子公司Atlante，宣布與歐洲3大充電服務龍頭包括法國Electra、荷蘭Fastned及德國IONITY成立星火聯盟（Spark Alliance）。台泥表示，將打造歐洲最大EV充電網絡，也讓市場擴至歐洲25國。

台泥今天發出新聞稿指出，Atlante是在台泥董事長張安平推動下，2022年在義大利設立的子公司，專注南歐安全儲能系統與快充網絡建設，至今在義大利、法國、西班牙與葡萄牙建置完成超過900座充電站上線提供服務，目標成為南歐地區最大儲能與快速充電營運商。

這次台泥與法國Electra、荷蘭Fastned以及德國IONITY成立星火聯盟，是目前歐洲規模最大、覆蓋最廣的EV充電站聯盟，涵蓋歐洲主要25個國家、超過1700座充電站與1.1萬個高功率充電點，且全數由再生能源供電。

台泥表示，自今年6月起，電動車主在德國、荷蘭、義大利、法國、西班牙、葡萄牙等25國使用星火聯盟所建置的充電服務時，可透過聯盟任一成員的App，即可跨品牌、跨區進行充電與付款，無需切換應用程式或重複註冊。

此外，4家業者更整合全網充電站數據至路線規劃系統，提供即時站點查詢、透明費率與穩定服務，解決電動車主跨國及長途旅行痛點。

台泥 義大利

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