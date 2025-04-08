關稅風暴下 中鋼、燁輝和榮剛排除重複課稅仍有競爭力

美國關稅風暴下，中鋼（2002）、燁輝（2023）、裕鐵以及榮剛特殊鋼等，都排除重複課稅，仍可維持出口優勢。

投資法人分析，台股慘跌鋼鐵股無法倖免，但理性分析後發現，燁輝、榮剛（5009）、盛餘（2029）等外銷鋼廠仍有競爭力，卻有很多績優鋼鐵股明顯遭到錯殺，市場冷靜後不排除有新的機會。

中鋼董事長黃建智說，美國關稅風暴下鋼市將有變數，但市場沒有馬上壞掉，用鋼產業心理面轉成觀望可以理解，有人擔心需求是不是會熄火，客觀評估不會認為會熄火，就讓子彈飛一下。

黃建智指出，台灣被課32%關稅，但東南亞地區的關稅達46%甚至49%，比台灣還高，這些地方長期是台灣鋼廠的主要競爭對手，因此在綜合比較下，台廠反而顯得有利；當然台廠在很多方面仍承受壓力，要逐一面對克服。

燁輝執行副總陳維誠分析，這波美國關稅引起的鋼鐵產業變數十分複雜，做好基本功是應對變局最有效的方法。

榮剛董事長王炯棻表示，針對美國川普總統執行的對等關稅，來自台灣的產品稅率為32%，但榮剛公司產品為特殊鋼，依232條款徵收鋼鋁關稅25%，從過去有些國家能取得豁免，但今年3月份2.0版鋼鋁稅公告後，取消所有豁免條件，關稅一體化，所有國家都是25%，反而對榮剛有利。

王炯棻指出，美國此次徵收對等關稅32%已將232條款適用產品排除，關稅並未重覆疊加計算，因此對榮剛並沒有影響。

美國特殊鋼產業產能有限，工具鋼等產品每年仍需大量進口補足內需，加上市場仍關注軍工、航太產業動能，近期飛機需求仍處高點，榮剛也積極擴充產能，新增5台Var設備，進一步強化生產效能與市場競爭力。

針對現階段關稅、貿易政策的變動，榮剛將積極調整市場策略，針對各區域市場特性，靈活調整業務布局，以穩定市場訂單量能。榮剛後續將專注於核心競爭力的強化與創新發展，致力於穩健成長。