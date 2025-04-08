快訊

關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅風暴下 中鋼、燁輝和榮剛排除重複課稅仍有競爭力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

美國關稅風暴下，中鋼（2002）、燁輝（2023）、裕鐵以及榮剛特殊鋼等，都排除重複課稅，仍可維持出口優勢。

投資法人分析，台股慘跌鋼鐵股無法倖免，但理性分析後發現，燁輝、榮剛（5009）、盛餘（2029）等外銷鋼廠仍有競爭力，卻有很多績優鋼鐵股明顯遭到錯殺，市場冷靜後不排除有新的機會。

中鋼董事長黃建智說，美國關稅風暴下鋼市將有變數，但市場沒有馬上壞掉，用鋼產業心理面轉成觀望可以理解，有人擔心需求是不是會熄火，客觀評估不會認為會熄火，就讓子彈飛一下。

黃建智指出，台灣被課32%關稅，但東南亞地區的關稅達46%甚至49%，比台灣還高，這些地方長期是台灣鋼廠的主要競爭對手，因此在綜合比較下，台廠反而顯得有利；當然台廠在很多方面仍承受壓力，要逐一面對克服。

燁輝執行副總陳維誠分析，這波美國關稅引起的鋼鐵產業變數十分複雜，做好基本功是應對變局最有效的方法。

榮剛董事長王炯棻表示，針對美國川普總統執行的對等關稅，來自台灣的產品稅率為32%，但榮剛公司產品為特殊鋼，依232條款徵收鋼鋁關稅25%，從過去有些國家能取得豁免，但今年3月份2.0版鋼鋁稅公告後，取消所有豁免條件，關稅一體化，所有國家都是25%，反而對榮剛有利。

王炯棻指出，美國此次徵收對等關稅32%已將232條款適用產品排除，關稅並未重覆疊加計算，因此對榮剛並沒有影響。

美國特殊鋼產業產能有限，工具鋼等產品每年仍需大量進口補足內需，加上市場仍關注軍工、航太產業動能，近期飛機需求仍處高點，榮剛也積極擴充產能，新增5台Var設備，進一步強化生產效能與市場競爭力。

針對現階段關稅、貿易政策的變動，榮剛將積極調整市場策略，針對各區域市場特性，靈活調整業務布局，以穩定市場訂單量能。榮剛後續將專注於核心競爭力的強化與創新發展，致力於穩健成長。

榮剛 美國 關稅

延伸閱讀

川普的關稅衝擊！Infiniti QX50 / QX55傳暫退出美國市場！

關稅海嘯基隆廠商供應鏈準備放無薪假 謝國樑籲中央紓困

不敵關稅重錘？JLR暫停出口旗下產品至美國！

美中貿易戰變「全球稅戰」！KPMG 籲台商快做三件事保命

相關新聞

桃園市區2,000萬元買新屋兩房哪裡找？專家：這區最優

預算2,000萬元上下、至少兩房含車位、在桃園市區買新房要往哪裡找？在地專家、信義房屋桃二區協理許玲綾表示，鎖定藝文、中...

關稅風暴下 中鋼、燁輝和榮剛排除重複課稅仍有競爭力

美國關稅風暴下，中鋼（2002）、燁輝（2023）、裕鐵以及榮剛特殊鋼等，都排除重複課稅，仍可維持出口優勢。

南崁工作想買桃園市區新房、網推3區 專家搖頭「這才是正選」

有民眾在南崁工作，想在桃園市區買新房，預算2,000萬，上網尋求建議，不少網友回應可往藝文特區、中路、或小檜溪尋找，不過...

一屋二賣、變電箱卡車位！內政部揭36件買房糾紛實例

買房可不是簽約交錢就萬事大吉，小心踩到糾紛地雷！內政部近日公布2024年下半年全台各地消費者通報的房地產糾紛案件，共有5...

退一站省很大！這裡車程5分鐘房價一坪差35萬元

捷運方便推升周遭房價，不過只要犧牲一點通勤時間，就有機會找到房價更實惠的捷運宅。房仲統計北捷五個平均單價差距最大的相鄰站...

新光三越氣爆後面臨龍頭保衛戰 101和大遠百誰當新店王

百貨龍頭新光三越台中店2月中旬發生氣爆意外後就一路停止營運至今，外界預期蟬聯多年的全台店王寶座恐不保，甚至連龍頭地位都岌岌可危。但據了解，新光三越早已有因應策略，今年台中店業績年減幅度應低於50%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。