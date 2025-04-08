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企業減碳關鍵一步 商研院「這課程」強化碳足跡管理力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院表示，隨著國際碳關稅、綠色供應鏈要求及ESG永續發展趨勢日益嚴格，企業正面臨更高標準的碳排放管理挑戰。ISO 14067標準針對產品碳足跡（Product Carbon Footprint, PCF）的計算與查證，已成為企業展現環保承諾的重要指標。 圖／商研院提供
商研院表示，隨著國際碳關稅、綠色供應鏈要求及ESG永續發展趨勢日益嚴格，企業正面臨更高標準的碳排放管理挑戰。ISO 14067標準針對產品碳足跡（Product Carbon Footprint, PCF）的計算與查證，已成為企業展現環保承諾的重要指標。 圖／商研院提供

為協助企業因應全球減碳趨勢，商研院數位創新學院再次攜手國際驗證機構TÜV NORD Taiwan，共同推出「ISO 14067產品碳足跡內部查證員課程」，幫助企業內部培養專業人才，強化產品碳足跡管理能力，提升國際競爭力。通過課程最終考試，將獲得TÜV NORD Taiwan核發的培訓證書，為個人職涯發展增添國際認證的專業背書，即日起開放報名中。

商研院表示，隨著國際碳關稅、綠色供應鏈要求及ESG永續發展趨勢日益嚴格，企業正面臨更高標準的碳排放管理挑戰。ISO 14067標準針對產品碳足跡（Product Carbon Footprint, PCF）的計算與查證，已成為企業展現環保承諾的重要指標。

商研院指出，「ISO 14067產品碳足跡內部查證員課程」將協助學員掌握ISO 14067的核心概念與實務應用，並學習如何執行內部查證，以確保企業的碳足跡數據符合國際標準。課程由業界資深專家授課，內容涵蓋ISO 14067標準的理論基礎、產品碳足跡的盤查方法、內部查證流程，以及實務案例解析，幫助學員全面了解碳足跡推動過程與標準要求，確保企業內部能有效導入與執行，助力企業永續發展。

「ISO 14067產品碳足跡內部查證員課程」課程將於5月22日至23日（周四、周五）舉行，於4月23日前完成報名可享優惠。更多課程詳情，請參閱課程網址（https://reurl.cc/VYDW76），或聯繫訓練組長傅小姐，電話：(02) 7707-4975。

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