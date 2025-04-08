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台塑企業與北市社會局等單位合作 協助弱勢家庭及兒少

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑企業總管理處林振添資深經理(左二)與興毅基金會何明修執行長(左四)、仇世屏里長(右三)、賴士葆立法委員(左三)、王欣儀議員(右二)等人共同剪綵。台塑企業／提供
台塑企業總管理處林振添資深經理(左二)與興毅基金會何明修執行長(左四)、仇世屏里長(右三)、賴士葆立法委員(左三)、王欣儀議員(右二)等人共同剪綵。台塑企業／提供

台塑企業暨王長庚公益信託8日表示，長期推動多項公益計畫，關懷社會不同層面之弱勢群體，2024年底捐贈興毅基金會 「社宅(忠信)食物銀行」裝修及設備費用125.6萬元，今食物銀行已裝修完畢，將重啟服務，因此獲「興毅基金會」邀請參加4月7日舉辦之「忠信食物銀行暨明義里辦公處」喬遷啟用典禮，由台塑企業總管理處林振添資深經理代表出席致詞，並進行剪綵儀式。

2022年台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜，希望進一步關懷台北市弱勢家庭青少年的發展及推動「續食、惜食」永續資源的理念，因此自2022年起與社會局合作，針對原居住於「安康、福民平宅」的 弱勢家庭開辦兒少成長扶助及獎學金兩項計畫，希望提供兒少生活和就學的資源補助，讓他們可以受到穩定的照顧、健康成長，藉此獎助和鼓勵他們專心求學，期待他們可以透過教育改變自己和家庭的未來。

合作初期，也同時發現位於安康平宅的「忠信食物銀行」，長期通過募集外界物資，來轉提供弱勢家庭領取的服務，因此開啟了雙方合作的契機。為協助食物銀行能在政府拆遷的過程中，持續給予弱勢家庭服務，2022年9月先捐贈一台具備冷藏功能的箱型貨車(85萬元)，讓服務先擴大到生鮮物資的順利收送與領取。

2024年12月再配合工程進度，捐贈裝修及設備費用(125.6萬元)，希望食物銀行能在興隆 社宅即早重啟營運。而食物銀行也將在今年4月搬入新的社宅後重啟服務，因此邀請我方參加4月7日舉辦之喬遷啟用典禮，由台塑（1301）企業總管理處林振添資深經理代表出席，希望藉此達到拋磚引玉， 呼籲大家一起關懷弱勢的理念。

為了擴大惜食及續食觀念的宣傳，及讓服務更貼近鄉民需求，台塑 企業暨王長庚公益信託自2019年開始，與「臻佶祥社會服務協會」的方荷生理事長合作，補助位於中正區的「惜食中途島」設施設備、2021年在信義區黎安里成立食物銀行，後來陸續再擴大到花蓮、屏東及瑞穗共四處；更在2023年捐贈「台灣食物銀行聯合會」，協助全台15家食物銀行購置倉儲、車輛運輸等設備，就是希望讓弱勢家庭都能更快速地接收到各項物資。

此外，台塑企業暨王長庚公益信託更在2020年起與「芒草心(慈善 協會)」合作，在萬華區成立北部第一個收容女性無家者的 「潭馨園」，2021年再與「人生百味(文化建構協會)」合作，在 中正區成立收容男性無家者的「百味家屋」，透過短期穩定居所， 連結「惜食中途島」的物資，再導入身心輔導、醫療法扶、技能 培力、媒合就業等方式提供無家者不同層次的協助，讓無家者能更有尊嚴地回歸社會與家庭。截至2024年底，已成功輔導87名無家者 自立租屋，並有9名正在輔導中。

同時為照顧全台各地有需要的弱勢民眾，更因地制宜規劃不同專案，包含協助學習弱勢學生提早探索 未來職涯興趣，達到降低中輟目的的「國中技藝教育扎根計畫」、 使發展遲緩幼童儘早接受療育，回歸一般教育體系、融入社會，進而減少家庭及社會照顧負擔的「早療服務成效提升計畫」、及「失親兒助學金計畫」等，致力於讓周遭有需要的族群獲得更妥適的照顧， 把愛擴散到各個角落。

台塑企業總管理處林振添資深經理代表台塑企業暨王長庚公益信託上台致詞。台塑企業／提供
台塑企業總管理處林振添資深經理代表台塑企業暨王長庚公益信託上台致詞。台塑企業／提供

台塑 食物銀行

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