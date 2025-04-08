台塑企業與北市社會局等單位合作 協助弱勢家庭及兒少

台塑企業暨王長庚公益信託8日表示，長期推動多項公益計畫，關懷社會不同層面之弱勢群體，2024年底捐贈興毅基金會 「社宅(忠信)食物銀行」裝修及設備費用125.6萬元，今食物銀行已裝修完畢，將重啟服務，因此獲「興毅基金會」邀請參加4月7日舉辦之「忠信食物銀行暨明義里辦公處」喬遷啟用典禮，由台塑企業總管理處林振添資深經理代表出席致詞，並進行剪綵儀式。

2022年台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜，希望進一步關懷台北市弱勢家庭青少年的發展及推動「續食、惜食」永續資源的理念，因此自2022年起與社會局合作，針對原居住於「安康、福民平宅」的 弱勢家庭開辦兒少成長扶助及獎學金兩項計畫，希望提供兒少生活和就學的資源補助，讓他們可以受到穩定的照顧、健康成長，藉此獎助和鼓勵他們專心求學，期待他們可以透過教育改變自己和家庭的未來。

合作初期，也同時發現位於安康平宅的「忠信食物銀行」，長期通過募集外界物資，來轉提供弱勢家庭領取的服務，因此開啟了雙方合作的契機。為協助食物銀行能在政府拆遷的過程中，持續給予弱勢家庭服務，2022年9月先捐贈一台具備冷藏功能的箱型貨車(85萬元)，讓服務先擴大到生鮮物資的順利收送與領取。

2024年12月再配合工程進度，捐贈裝修及設備費用(125.6萬元)，希望食物銀行能在興隆 社宅即早重啟營運。而食物銀行也將在今年4月搬入新的社宅後重啟服務，因此邀請我方參加4月7日舉辦之喬遷啟用典禮，由台塑（1301）企業總管理處林振添資深經理代表出席，希望藉此達到拋磚引玉， 呼籲大家一起關懷弱勢的理念。

為了擴大惜食及續食觀念的宣傳，及讓服務更貼近鄉民需求，台塑 企業暨王長庚公益信託自2019年開始，與「臻佶祥社會服務協會」的方荷生理事長合作，補助位於中正區的「惜食中途島」設施設備、2021年在信義區黎安里成立食物銀行，後來陸續再擴大到花蓮、屏東及瑞穗共四處；更在2023年捐贈「台灣食物銀行聯合會」，協助全台15家食物銀行購置倉儲、車輛運輸等設備，就是希望讓弱勢家庭都能更快速地接收到各項物資。

此外，台塑企業暨王長庚公益信託更在2020年起與「芒草心(慈善 協會)」合作，在萬華區成立北部第一個收容女性無家者的 「潭馨園」，2021年再與「人生百味(文化建構協會)」合作，在 中正區成立收容男性無家者的「百味家屋」，透過短期穩定居所， 連結「惜食中途島」的物資，再導入身心輔導、醫療法扶、技能 培力、媒合就業等方式提供無家者不同層次的協助，讓無家者能更有尊嚴地回歸社會與家庭。截至2024年底，已成功輔導87名無家者 自立租屋，並有9名正在輔導中。