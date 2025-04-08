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一屋二賣、變電箱卡車位！內政部揭36件買房糾紛實例

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾買房前要注意常見買賣糾紛地雷。房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
民眾買房前要注意常見買賣糾紛地雷。房市示意圖。圖／聯合報系資料照片

買房可不是簽約交錢就萬事大吉，小心踩到糾紛地雷！內政部近日公布2024年下半年全台各地消費者通報的房地產糾紛案件，共有51件通報，其中36件已處理完畢，從房屋漏水到一屋二賣、甚至連車位後方藏變電箱等荒謬情節都有，民眾購屋時務必睜大眼，以免落入買房糾紛中。

本次公布案例中，最常見的爭議類型為「房屋漏水」、「定金退還爭議」與「資訊隱匿」，顯示交易前資訊落差與屋況不實仍是導致糾紛的主因，光是漏水相關就多達7件，部分案例更延伸到白蟻侵蝕與裝潢損壞。

資料揭露，像是花蓮一名消費者，購買成屋後驚見多處嚴重漏水，進一步檢查才發現木作櫃體已遭白蟻啃蝕，裝潢幾近報廢，原屋主與仲介起初否認知情，經消費者申訴後，最終由賣方全額負擔修繕費用，雙方和解收場。

再來則是「定金返還」爭議占居第二名，全台共計4件，台中一名預售屋買家已支付定金、完成簽約，卻突然接獲代銷業者通知該戶已賣予他人，要求他「加價換戶」或全額退款，經申訴處理後，業者除全額退回定金，並依《民法》第249條加倍賠償，才終結這場荒謬交易。

「資訊隱匿」則是第三大糾紛來源，內容五花八門，像是苗栗一位購買預售屋的消費者，在交屋時才發現停車位後方設有大型變電箱，電箱門打開後會占用停車空間，導致實際可使用面積大打折扣，雖建商辯稱該車位為「約定專用部分」，合約早已揭示，但在協調下仍與買方達成補償協議。

宜蘭也有一名買方透過仲介購屋，入住後才驚覺房屋出現傾斜，鄰居更透露「這間房子早就傾斜了」，買方質疑業者未善盡告知義務，最終獲得全額退還仲介服務費與賣方補償金。

其他爭議像是建商延遲交屋、不如期取得使用執照、交屋時建材規格縮水等問題也常見，有消費者買預售屋時選定特定規格氣密窗，驗屋時卻發現規格被偷換；也有人發現主臥天花板多設管線恐影響安全，最終由建商回購房屋解約收場。

內政部呼籲，民眾在購屋或租屋過程中應善用「定型化契約範本」並充分了解條款內容，重要資訊應留存書面紀錄，若發生爭議，可透過地方政府申訴或調解機制協助處理，以保障自身權益，避免衍生更多損失。

消費 漏水

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