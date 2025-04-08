退一站省很大！這裡車程5分鐘房價一坪差35萬元

捷運方便推升周遭房價，不過只要犧牲一點通勤時間，就有機會找到房價更實惠的捷運宅。房仲統計北捷五個平均單價差距最大的相鄰站點，其中頂溪站至古亭站僅約5分鐘車程，兩站周邊房價的差距平均每坪高達近35萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，捷運古亭站位於台北市中心，商業繁榮，又鄰近台灣師範大學，生活機能良好，再挾帶中和新蘆線和松山新店線交會的捷運優勢，帶動房價居高不下，2024年平均單價達96.1萬元。

相較之下，在中和新蘆線往南次一站的頂溪站，雖然沒有古亭站轉乘優勢、台北市門牌，但是周遭生活機能完整，在交通上有「一站進入北市」的優勢，而且頂溪站近一年周邊住宅均價為61.8萬元，與古亭站的平均單價相差34.3萬元，是相當實惠的購屋選擇之一。

捷運古亭站、東門站以及忠孝新生站之間價格差異也不小。

陳金萍表示，三個站點分別位於中正區、大安區等地，區段位置良好，生活機能皆十分全面，且分別是松山線、信義線以及板南線的捷運交會站，因此整體價格偏高。

其中，東門站擁有永康、東門雙商圈優勢，且周邊商辦林立，高單價的指標豪宅也不少，讓周邊房價表現相對亮眼，近一年周邊均價高達127.8萬元。

相鄰東門站的忠孝新生站、古亭站，較東門站的平均單價少約31萬元，喜歡東門永康商圈氛圍的民眾，可至忠孝新生站和古亭站尋覓喜愛的住宅。

相鄰兩站價差最大第四名為科技大樓站和六張犁站。陳金萍分析，科技大樓站周邊商家林立，且擁有明星學區優勢，還有「冠德安沐居」、「吉美富徠大安森林花園」等高單價住宅產品帶動，因此房價較高。

六張犁站近一年均價為82.3萬元，雖與科技大樓站僅僅相隔一站，但因周邊多是住宅區，公寓、華廈等住宅產品不少，環境較為清幽，也造就房價與科技大樓站有所差異。

大橋頭站到三重國小站之間也有26.2萬元的價差，而兩站乘車時間僅需短短幾分鐘。

陳金萍表示，大橋頭站坐落在台北市大同區內，雖然市容較為老舊，但生活機能相當完備，且站點就坐落在民權西路、重慶南路等北市重點要道，因此房價仍具有一定支撐力。