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台塩金榜題名水神助攻 考生「鹼」單上榜、萬「試」如意

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
成功國中學生們在校長鄭文鵬（後排左4）、家長會長黃士哲（後排右3）以及臺鹽公司董事長（後排左3）、開基玉皇宮主委涂大松（後排右4）陪同下，參拜玉皇上帝及五文昌，祈求國中會考順利。照片／台鹽提供
成功國中學生們在校長鄭文鵬（後排左4）、家長會長黃士哲（後排右3）以及臺鹽公司董事長（後排左3）、開基玉皇宮主委涂大松（後排右4）陪同下，參拜玉皇上帝及五文昌，祈求國中會考順利。照片／台鹽提供

台塩海洋鹼性離子水迎接考季，好評再推金榜題名水，限量紅色瓶蓋搭配Q版文昌君揮毫造型，傳遞對考生滿滿的祝福！8日臺鹽（1737）與開基玉皇宮合辦考生祈福活動，由開基玉皇宮主委涂大松、臺鹽董事長丁彥哲，陪同台南市成功國中校長鄭文鵬、家長會長黃士哲及師生，向玉皇上帝及五文昌公祈求會考順利。

成功國中校長鄭文鵬、家長會長黃士哲帶領考生們在祈福板上寫下理想學校，並向玉皇上帝、五文昌公稟報個人志願。隨後臺鹽董事長丁彥哲及開基玉皇宮主委涂大松，共持台塩金榜題名水過爐，向玉皇上帝祈願保佑考生應試順利。

丁彥哲表示，希望結合高品質的台塩海洋鹼性離子水與玉皇上帝的加持，為考生健康與臨場反應加分，祝福大家金榜題名。

因應考季來臨，臺鹽連年與開基玉皇宮合辦祈福活動，引發迴響。除了接獲國中會考、高職統測、高中分科測驗等學校與補教團體洽詢，另有家長替兒子、媳婦參拜，期盼能助力醫師國考、律師國考合格，展現長輩對晚輩的關懷。

今年臺鹽擴大與府城隍廟合作，即日起持准考證赴開基玉皇宮或臺灣府城隍廟參拜，即可獲贈限量台塩金榜題名水及廟方加持考試用筆，雙倍祝福陪伴考生迎接挑戰，步步高陞！

台南是眾神之都，每逢考季，均吸引無數考生祈求公職考試、升學考、國考、證照考、升遷考等「大小試」萬「試」如意。開基玉皇宮自古主祀玉皇上帝，並奉祀五文昌公坐鎮護持，吸引考生將准考證投入文昌殿前「准考準入」檜木箱，祈求金榜題名，是台南考生祈福參拜聖地之一。

臺灣府城隍廟則祀有威靈公城隍、執掌績效考核，銓敘升等的「考功司爺」與專責教育行政，考選事務的「學政司爺」，庇佑應試好表現與仕途順遂。臺灣府城隍廟近年更舉辦「求學迎考，步步高陞」活動，邀請國內外、跨年齡層的考生們穿著古代書生袍，揹負古竹簍書架，復刻昔日「赴京趕考」氛圍，成為台南特色文化祭典，吸引眾多考生熱烈參與。

城隍廟 會考 董事長

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