台泥旗下 Atlante 聯手歐洲三大充電巨頭成立「星火聯盟」

台泥（1101）8日宣布，集團旗下專注於安全儲能及電動車快充站服務的歐洲子公司Atlante，與歐洲三大充電服務龍頭-法國 Electra、荷蘭 Fastned以及德國IONITY共同成立Spark Alliance（星火聯盟），成為歐洲規模最大、覆蓋最廣的EV充電站聯盟。

Atlante公司指出，星火聯盟聯網涵蓋歐洲主要25個國家、超過1,700座充電站與1.1萬個高功率充電點，且全數由再生能源供電，象徵歐洲EV產業朝向碳中和更進一步。

自今年6月起，電動車主在德國、荷蘭、義大利、法國、西班牙、葡萄牙等25國使用Spark Alliance所建置的充電服務時，可透過聯盟任一成員的App，即可跨品牌、跨區進行充電與付款，無需切換應用程式或重複註冊。此外，四家業者更整合全網充電站數據至路線規劃系統，提供即時站點查詢、透明費率與穩定服務，解決電動車主跨國及長途旅行痛點。

Atlante是在台泥董事長張安平親自推動下，於2022年在義大利設立的子公司，專注南歐安全儲能系統與快充網絡建設 。至今已在義大利、法國、西班牙與葡萄牙建置完成超過900座充電站上線提供服務，目標成為南歐地區最大儲能+快速充電營運商。此次共同主導Spark Alliance成立，不僅象徵Atlante在歐洲電動車生態系的核心地位，更顯示台泥國際綠色新能源布局的實力與潛力。

Spark Alliance其他三位成員中，IONITY是由BMW、Volkswagen Group、Mercedes-Benz與 Hyundai-Kia等車廠合資成立的公司，專注於打造高功率長途充電網，是歐洲主要的車廠聯合基礎建設平台；Electra是法國近年成長最快的充電網營運商，主打城市與商業熱點布局，並致力於使用再生能源供電；Fastned則是荷蘭起家的快充先驅，以建造太陽能覆蓋的高速公路充電站聞名。

根據Spark Alliance官網資訊，聯盟充電站全面採用100%再生能源供電，為歐洲車主提供真正零碳足跡的充電選擇。官網亦說明，聯盟正整合成員充電平台並優化用戶體驗，朝向簡化跨國操作、提升平台黏著度與使用頻率的方向發展。這也意味著聯盟未來有望建構出穩定的長期現金流與可擴展的商業模式，並成為電動車從早期導入進入大眾普及階段的關鍵推手。對投資人而言，Spark Alliance不只是跨國企業攜手推動淨零轉型的具體行動，更代表一個結合ESG永續價值與成長潛力的國際合作重要案例。