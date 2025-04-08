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因應美國對等關稅 高市經發局拜會4大公協會

中央社／ 高雄8日電

因應美國對等關稅政策，高市經發局拜會螺絲公會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、高雄市工業會、外貿協會等4大重要公協會，了解企業面臨挑戰，並加速資源對接。

經發局長廖泰翔昨天拜會台灣螺絲工業同業公會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、高雄市工業會以及中華民國對外貿易發展協會，深入了解在地企業可能面臨的挑戰，並徵詢業者對於政府支持方案的具體建議。

經發局新聞稿表示，儘管螺絲螺帽等扣件產業因232條款已於2025年2月被納入25%關稅範圍，並於3月12日實施，此次應未在調高之列，但經濟部仍將其視為受影響產業。

台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕指出，在新關稅政策下，所有國家輸美螺絲產品均面臨25%關稅，過去享有豁免的加拿大、墨西哥等國稅負也將同步提升，台灣產品的不利處境得以緩解。期盼中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值，並調整生產與供應鏈結構，以降低關稅帶來的挑戰。

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會理事長鄭再興則表示，關稅政策短期內恐將導致市場需求降低，建議政府能將相關補助方案擴及至上中游供應鏈，以強化整體產業韌性。

高雄市工業會總幹事李威穎說，此波關稅政策將對高雄的金屬鋼鐵、零組件及電子資訊等產業造成顯著挑戰。他強調，「金融支持」是當前最為迫切的需求，呼籲政府提供企業實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施，以有效緩解企業營運壓力。

外貿協會高雄辦事處主任張世昌強調，貿協長期致力於協助台灣業者拓展海外市場，透過舉辦採購洽談會、展覽、會議及海外拓銷等多元活動，已取得良好成效。未來將與高市府緊密合作，協助在地產業發展市場多元化策略，提供各市場的相關資訊，助業者掌握先機。

廖泰翔強調，為協助企業應對關稅調整帶來的影響，行政院已於4日宣布總計約880億元的協助方案，市府也迅速成立「因應對等關稅經濟對策小組」，全力協助企業減輕關稅影響。

經發局說明，市府將密切關注中央提出的支持方案公告時程，協助廠商與中央資源對接；也將持續輔導在地業者朝向高值化、數位及低碳轉型發展，提升數位技術應用及導入智慧科技管理，聚焦高端市場需求，開發高附加價值產品，以提升市場抗風險能力，並確保營運穩定。

外貿協會 關稅

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