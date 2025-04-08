快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

美喆營收／第1季9.1億元、年增24.5％創同期次高 暫緩泰國土地購置

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美喆-KY（8466）8日公布3月合併營收達3.3億元，月增20.3％、年增7.5％。第1季合併營收達9.1億元，年增24.5％，創歷年同期次高水準。因應國際政經局勢變化甚劇，美喆-KY目前暫緩泰國土地的購置計畫，公司表示，將更嚴謹審慎評估進行泰國新廠相關進程規劃，確保集團中長期營運有利發展。

美喆-KY採取生產區域化布局以擴大外銷業務發展效益展現，受惠北美大型經銷商及量販通路商SPC石塑地磚訂單出貨成長，帶動今年第1季北美地區業務銷售年增123％，同步推升台南廠出貨占比達約46％，明顯優於去年同期的約24％，即使歐洲地區客戶短期訂單受國際情勢不確定性干擾較為趨緩，第1季合併營收仍繳出歷年同期次高。

美喆-KY目前旗下擁有中國、台灣生產據點，除中國生產基地主要供應歐洲、中國地區客戶為主，而台南廠則以台灣內銷及北美區域，由於全球LVT、SPC主要生產以中國、越南地區為大宗，近日美國總統川普宣布大規模課徵對等關稅政策，中國及越南等地的對等關稅都高過台灣，美喆-KY仍積極與北美客戶及原料供應廠商研議因應舉措，掌握訂單及出貨排程以中和營運風險。

展望第2季，美喆-KY仍積極擴大北美地區業務接單動能，提高台南廠產能稼動率目標不變，不僅目前北美最大量販通路商客戶加大業務合作，包括實體通路訂單採購需求外，進一步延伸客戶線上電商平台接單，有助於創造營運正面效果，此外，美喆-KY亦持續拓展新客戶業務合作，可望整體效益逐步放大未來營運表現。

延伸閱讀

研華3月營收躍進19%

上詮3月營收月增57% 聯亞月增19%

創意3月業績月增38% 智原月增22%

櫻花建斥資6.83億元 購得台南新營土地

相關新聞

工具機業應變關稅「暫不出貨」 程泰、高鋒等強調性價比與不可替代性高

抗川普關稅，工具機擬暫不出貨。因應美國對等關稅衝擊，國內工具機大廠包括程泰、高鋒及和大等，都強調台灣產品的性價比與不可替...

新光三越氣爆後面臨龍頭保衛戰 101和大遠百誰當新店王

百貨龍頭新光三越台中店2月中旬發生氣爆意外後就一路停止營運至今，外界預期蟬聯多年的全台店王寶座恐不保，甚至連龍頭地位都岌岌可危。但據了解，新光三越早已有因應策略，今年台中店業績年減幅度應低於50%...

台積電造成的？高雄「獨活族」創新高 集中北高雄

高雄獨活人口創新高！根據高雄市民政局最新統計，2024年全市「單獨生活戶」，也就是一人戶人口來到46.7萬人，占總人口近...

對等關稅嚴重衝擊 台灣工具機暨零組件公會促放寬紓困門檻

美國對等關稅政策嚴重衝擊台灣出口產業，台灣工具機暨零組件公會昨（7）日緊急向政府提出陳情，顧及中小企業差異化耐受力，建議...

美關稅大刀砍向全球…成衣雙雄 放緩擴產腳步

美國對等關稅大刀砍向全球，主要成衣出口國無一倖免，在新產能建置上，面對關稅變局，成衣大廠儒鴻坦言，印尼三期廠不排除計畫往...

長榮航添戰力 砸千億買新機…持續推動機隊與航網擴展計畫

長榮航空因應航線布局及營運需求，持續引進新機，日前公布全新的購機方案，空中巴士昨（7）日宣布，長榮航正式下訂六架長程A3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。