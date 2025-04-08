美喆營收／第1季9.1億元、年增24.5％創同期次高 暫緩泰國土地購置

美喆-KY（8466）8日公布3月合併營收達3.3億元，月增20.3％、年增7.5％。第1季合併營收達9.1億元，年增24.5％，創歷年同期次高水準。因應國際政經局勢變化甚劇，美喆-KY目前暫緩泰國土地的購置計畫，公司表示，將更嚴謹審慎評估進行泰國新廠相關進程規劃，確保集團中長期營運有利發展。

美喆-KY採取生產區域化布局以擴大外銷業務發展效益展現，受惠北美大型經銷商及量販通路商SPC石塑地磚訂單出貨成長，帶動今年第1季北美地區業務銷售年增123％，同步推升台南廠出貨占比達約46％，明顯優於去年同期的約24％，即使歐洲地區客戶短期訂單受國際情勢不確定性干擾較為趨緩，第1季合併營收仍繳出歷年同期次高。

美喆-KY目前旗下擁有中國、台灣生產據點，除中國生產基地主要供應歐洲、中國地區客戶為主，而台南廠則以台灣內銷及北美區域，由於全球LVT、SPC主要生產以中國、越南地區為大宗，近日美國總統川普宣布大規模課徵對等關稅政策，中國及越南等地的對等關稅都高過台灣，美喆-KY仍積極與北美客戶及原料供應廠商研議因應舉措，掌握訂單及出貨排程以中和營運風險。

展望第2季，美喆-KY仍積極擴大北美地區業務接單動能，提高台南廠產能稼動率目標不變，不僅目前北美最大量販通路商客戶加大業務合作，包括實體通路訂單採購需求外，進一步延伸客戶線上電商平台接單，有助於創造營運正面效果，此外，美喆-KY亦持續拓展新客戶業務合作，可望整體效益逐步放大未來營運表現。