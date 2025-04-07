產業利多轉成實際買盤！中科生活圈品牌新案齊發，市調指出，區域內陸續出現指標建案如金昌隆建設「麗景風和」、和寶輝建設「寶輝THE TOWER」，以及富宇（4907）、磐鈺和精銳等品牌建商也都紛紛推出新案，建商全都看好區域發展前景。

受惠於AI應用的國際趨勢，中科園區2024年營收突破1.04兆元，較2023年成長10.2%，創歷史新高。根據中科管理局公布的資料顯示，園區六大產業全面成長，其中積體電路產業受惠AI與高效能運算，營業額年增11.1%，中科也積極招商，並於虎尾、二林園區建置標準廠房。

半導體產業蓬勃發展，驅動科技產業鏈升級，帶動周邊生活圈的經濟動能，也增加許多就業機會，其未來發展潛力吸引建商搶進佈局。

其中，金昌隆建設不僅看好中科發展前景，也觀察到政府將台中機場定位為「區域門戶」的願景，鎖定台中國際機場特區推出新案「麗景風和」，車行至台中機場僅需5分鐘，高效接軌國際門戶。

周邊涵蓋中科產業聚落、水湳經貿園區及七期國家歌劇院等八大商圈，鄰接生活機能完善的區域，並享有軌道經濟與交通樞紐優越條件，步行即可到達捷運橘線O3站，兼具科技廊道動能與便捷的捷運生活圈，讓此案具多項優勢而備受矚目。

值得一提的是，「麗景風和」由長期規劃七期豪宅的建築大師張德昌操刀，基地面積1,088坪且三面公園環繞，規劃40至48坪純3房產品，以室內樓高達三米四及全戶至少享有三面採光，打造通透空間，盡顯高端住宅質感。

案場銷售表示，此案吸引許多中科菁英前來詢問，成為區域指標建案，據實價登錄揭露，目前最高成交單價已站上4字頭。

市場上其他受關注的建案，包括寶輝建設在西屯區推出的「寶輝THE TOWER」，規劃35至50坪3房產品，最高成交單價達81.2萬元；富宇建設在沙鹿區推出的「富宇漾」規劃22至32坪、2至3房產品，最高成交單價站上4字頭。

磐鈺建設在西屯區推出的「磐鈺雲詠」，產品規劃58至65坪、3至4房，實價登錄顯示最高成交單價已達71.2萬元；而精銳建設繼「精銳闊」、「精銳錦」之後，看準海線發展潛力，預計在沙鹿推出「南斗路新案」。

久樘建設在神岡區推出的「南方童畫」，開案後火速完銷，最高單價為43.52萬元。在品牌建商推案的群聚效應下，讓中科的房市討論度持續升溫。

「麗景風和」資深專案經理郭玉珍表示，中科園區儼然已成為中台灣科技的核心地帶，AI與半導體產業不僅創造兆元產值，更衍生出科技新貴龐大的居住與生活需求，房市也從「產業紅利」轉化為「實質買盤」。