美關稅大刀砍向全球…成衣雙雄 放緩擴產腳步

美國對等關稅大刀砍向全球，主要成衣出口國無一倖免，在新產能建置上，面對關稅變局，成衣大廠儒鴻（1476）坦言，印尼三期廠不排除計畫往後延；聚陽（1477）也說，將因應市場需求，機動調整擴產腳步。

成衣雙雄儒鴻、聚陽高度仰賴美國市場，且重要產地越南與柬埔寨面臨沉重關稅。對此，儒鴻、聚陽皆回應，目前出貨正常，未受關稅影響，因各國與美國的關稅談判仍在進行中，因此將靜觀其變。

美國總統川普公布對等關稅，成衣業為重災區，儒鴻、聚陽股價昨（7）日雙雙跳空跌停、一路鎖死。儒鴻以跌停價作收，股價來到395.5元、下跌43.5元，委賣高掛逾1,300張。聚陽同樣收在跌停，股價來到285元、下跌31.5元，委賣高達近7,000張。

聚陽表示，美國擬對越南徵收46%超高關稅，但在未正式生效前，都還存在變數。就長遠來看，美國雖然祭出重稅，但因當地無法建構規模化成衣工廠，只要終端需求不變，品牌商勢必仍須依賴海外供應鏈。未來誰能在關稅新制下取得優勢，將擁有更高議價能力。

從另一個角度來看，目前十件美國成衣中仍有兩件來自中國市場，目前唯獨中國未釋出與美國談判的意向，在高關稅的壓力下，未來有機會進一步釋出市場份額，為其他國家及廠商帶來轉單機會。

儒鴻則表示，關稅一般是由品牌客戶負擔，不過，目前看來與美國的關稅談判都還在變化中。至於出貨則不受影響，公司近期已加速把做好的成衣運輸至美國交貨。

針對未來是否另尋其他生產基地，儒鴻表示，確實與品牌客戶有討論過，但目前傾向按兵不動。主要是新的關稅政策如何落地，未來還有哪些變化，都還有變數，因此先等待後續進展。

此外，儒鴻印尼三期廠原先預計第2季董事會將拍板定案，但目前決策有可能往後延。公司坦言，可能不會那麼快啟動，要待整體市況明朗化，才會進一步布局。