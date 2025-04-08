對等關稅嚴重衝擊 台灣工具機暨零組件公會促放寬紓困門檻
美國對等關稅政策嚴重衝擊台灣出口產業，台灣工具機暨零組件公會昨（7）日緊急向政府提出陳情，顧及中小企業差異化耐受力，建議應放寬產業紓困申請門檻以營收衰退15%的設定作為放寬認定條件，讓真正需要的業者能即時獲得協助。
陳伯佳指出，此次對等關稅政策，尤其對以中小企業為主體、外銷導向的工具機與零組件產業而言，影響更為深遠。儘管台灣在全球供應鏈扮演穩定且關鍵的角色，仍無法避免被納入新一波關稅清單。
在放寬產業紓困申請門檻部分，公會也建議政府，能有更彈性且差異化的認定機制，視產業類型、企業規模與實際衝擊程度放寬條件，讓真正需要的業者能即時獲得協助，不讓紓困資源淪為形式或落空。
其次是維持資金流動，避免抽銀根：許多業者已投入大量資源升級技術、數位轉型與淨零轉型，政府相關的投資補助與貸款計畫不應縮水或延宕。
第三為擴大內需，建立多元市場支撐：在出口市場面臨不確定性時，應加大國內公共建設、自動化升級及智慧製造的內需釋放，鼓勵採用國內工具機設備，加速國內產業升級。
第四、彈性協助不同產業型態物流因應：不同規模與市場區域的廠商，在面對美國關稅調整時所需的物流調度、報關配套與市場轉移策略各異，建議政府應協助建立諮詢平台與專案窗口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言