工具機業應變關稅「暫不出貨」 程泰、高鋒等強調性價比與不可替代性高

抗川普關稅，工具機擬暫不出貨。因應美國對等關稅衝擊，國內工具機大廠包括程泰（1583）、高鋒（4510）及和大（1536）等，都強調台灣產品的性價比與不可替代性高，如果關稅稅率轉嫁談不下來，或是客戶無法共同分攤多出來的成本，不排除以「暫不出貨」來因應。

美國宣布對台課徵32%對等關稅，台中市長盧秀燕昨（7）日表示，台中是產業重鎮，包括機械、手工具、自行車等影響很大，有廠商已反應被棄單或暫停出貨，而國內工具機大廠也陸續提出因應策略。

程泰集團董事長楊德華指出，面對美國關稅大幅調高，集團已作好相關因應策略。他首先強調，目前集團在美國有五、六千坪的土地與倉庫，並有約1,500萬美元庫存，可滿足到今年底前的市場需求，如果關稅稅率談不下來，集團也不排除到美國設廠。

工具機業對美關稅因應策略

至於已出貨的產品，公司已和客戶達成協議，由客戶自行吸收；而未出貨的產品，也將跟客戶協商「一人一半」。目前台灣工具機出口到美國課徵的關稅稅率約4.7%，以調高32%計算，多出來的27.3%，一半約13.6%。

楊德華強調，台灣工具機的品質與性價比都高，如果客戶不同意出一半以上，集團將考慮不出貨。另外，大陸廠除內需市場外，也將訴求「台灣品質、大陸價格」，積極搶攻泰國、馬來西亞、越南、印尼，以及西班牙、墨西哥等非美市場。

和大集團董事長沈國榮指出，「跟客戶協調分攤關稅成本，這個並不適用於和大」他強調，和大最大的競爭對手是中國，但中國的關稅比台灣重，且汽車零組件認證最短時間都要一年，所以和大仍有全額轉稼的空間。

對於旗下工具機大廠高鋒而言，由於毛利率只有20%至25%，不可能跟客戶分攤一半的關稅成本，否則連銷管研費用都不夠，而且高鋒銷美比率僅約3%，最差狀況，高鋒可以選擇放棄美國市場，轉而搶攻歐洲、亞洲及土耳其等其他非美市場。

上銀集團總裁卓永財表示，上銀銷美的比重不到4%，而且主要銷售產品滾珠螺桿、線性滑軌等，都是高度客製化產品，替代性很低，目前上銀已和客戶展開協商，分攤增加的關稅成本，初步評估，相關衝擊並不大。