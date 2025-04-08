台灣虎航（6757）昨（7）日公告，總經理張明瑋因職涯規劃請辭，暫代台灣虎航董事長的職務也一併辭任，新任董事長及總經理預計今天召開董事會後另行公告。

台灣虎航於4月1日公告，大股東華航改派黃世惠為台灣虎航新任的法人董事，原來的董事張明瑋卸下董事職位。

華航新任董事長高星潢出任後，原台灣虎航董事長陳漢銘擔任華航總經理，隨著陳漢銘辭任台灣虎航董事長後，開始啟動台灣虎航高層人事的更替， 4月8日才會正式選出新任董事長、總經理人選。

黃世惠在航空業界資歷完整，在台灣虎航創業最辛苦的時期，她來到台灣虎航擔任商務長，協助台灣虎航完成亞洲區客運航線規劃，擔任商務長三年時間，把台灣虎航營運基礎打下基礎，是台灣虎航疫後營運大躍進的重要推手之一。

這次華航改派她再度回到台灣虎航擔任法人董事代表，也期許她能給予台灣虎航董事會更多營運新思維，一起推動台灣虎航營運再創新局。

台灣虎航去年全年營收164.23億元，年增31.7%，稅後純益27.72億元，雙創歷史新高。