中捷藍線機電工程 中鼎聯盟拿下標案

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」昨（7）日公告決標，國際大廠新加坡商新加坡科技電子、法商阿爾斯通運輸、國內中鼎工程（9933）及韓商現代樂鐵共同承攬，決標金額達607.9億元，預計下半年動工，2034年通車。

台中市捷運局長蘇瑞文表示，台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及一座五級維修廠，全案總工程經費約1,615億元。

此次決標的機電系統暨機廠與主變電站統包工程為首項優先工程標，標案內容涵蓋全球最先進通訊式列車控制（CBTC）的全自動無人駕駛系統，並納入台灣首座位於山坡地階梯式維修機廠，技術層次及施工難度高，因此開放國際廠商競標。

這項工程順利決標，象徵捷運藍線將展開施工作業，捷運局規劃5月舉行簽約儀式、6月動工，下半年將展開水土保持計畫、植栽移植、工址探勘及整地作業，包括機廠行政大樓及捷運電聯車細部設計，加速捷運建設。

台中市政府強調，過去幾年捷運綠線營運表現穩定，系統品質優良，未來捷運藍線也能提供安全舒適的服務。

蘇瑞文說，「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」為捷運藍線首項工程標，緊接著高架段及地下段的「土建細部設計委託技術服務」將於4月中旬前陸續公告招標，明年迎來土建施工高峰期。