長榮航添戰力 砸千億買新機…持續推動機隊與航網擴展計畫

經濟日報／ 記者黃淑惠、編譯劉忠勇／綜合報導
長榮航空（2618）因應航線布局及營運需求，持續引進新機。聯合報系資料照
長榮航空（2618）因應航線布局及營運需求，持續引進新機。聯合報系資料照

長榮航空（2618）因應航線布局及營運需求，持續引進新機，日前公布全新的購機方案，空中巴士昨（7）日宣布，長榮航正式下訂六架長程A350-1000客機和三架單走道A321neo客機，合計金額約31億美元（約新台幣1,021億元）。

長榮航今年3月宣布這項採購承諾。空中巴士昨天表示，長榮航已正式下訂，落實採購承諾，六架長程A350-1000客機預計2031年開始交付；三架A321neo型窄體客機2032年開始交付。這次新訂單將使長榮航尚未交機的A350-1000和A321neo各增為24架和18架。

長榮航總經理孫嘉明表示，這批新機展現長榮航對永續航空的承諾，體現追求優質旅客服務的決心。A350-1000和A321neo的表現卓越，不僅效率高，也為旅客帶來舒適的搭乘體驗。將持續推動機隊與航網擴展計畫，善用新機的航程和效率優勢，強化市場競爭力。

空中巴士商用飛機業務銷售執行副總裁德聖艾修伯里（Benoît de Saint-Exupéry）指出，長榮航的新訂單再次證明A350-1000長程機型的吸引力，以及A321neo在區域航線上的效率表現，空中巴士將協助無縫整合至長榮航的機隊，提升競爭力。

長榮航目前營運客、貨機隊共計有85架，另有八架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的五架787-10，預計2029年以前交付完成。此外，自2027年起陸續交付18架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之15架A321neo型窄體客機。

全球航空業疫後持續復甦客運需求旺，尤其高艙等售價及成長都相當快速，長榮航瞄準市場商機，不只是買進新型的飛機，今年也推出第四代全新豪華經濟艙導入波音787-9客機亮相， 提升為類比商務艙規格，推出航空界最寬42英吋椅距提升為類比商務艙規格，滿足後疫情代旅客對於隱密性及舒適性的需求。

空中巴士 航線 長榮航空

延伸閱讀

深航客機陸客爭執咬傷空服員 飛機延飛2小時

長榮航空地勤人員招募「百名職缺釋出」起薪上看4.3萬

影／華航與空巴簽署A350-1000訂單 2029投入航線

華航新購10架A350-1000 2029年起交付投入歐美航線

相關新聞

工具機業應變關稅「暫不出貨」 程泰、高鋒等強調性價比與不可替代性高

抗川普關稅，工具機擬暫不出貨。因應美國對等關稅衝擊，國內工具機大廠包括程泰、高鋒及和大等，都強調台灣產品的性價比與不可替...

對等關稅嚴重衝擊 台灣工具機暨零組件公會促放寬紓困門檻

美國對等關稅政策嚴重衝擊台灣出口產業，台灣工具機暨零組件公會昨（7）日緊急向政府提出陳情，顧及中小企業差異化耐受力，建議...

美關稅大刀砍向全球…成衣雙雄 放緩擴產腳步

美國對等關稅大刀砍向全球，主要成衣出口國無一倖免，在新產能建置上，面對關稅變局，成衣大廠儒鴻坦言，印尼三期廠不排除計畫往...

長榮航添戰力 砸千億買新機…持續推動機隊與航網擴展計畫

長榮航空因應航線布局及營運需求，持續引進新機，日前公布全新的購機方案，空中巴士昨（7）日宣布，長榮航正式下訂六架長程A3...

虎航總座張明瑋請辭

台灣虎航昨（7）日公告，總經理張明瑋因職涯規劃請辭，暫代台灣虎航董事長的職務也一併辭任，新任董事長及總經理預計今天召開董...

中捷藍線機電工程 中鼎聯盟拿下標案

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」昨（7）日公告決標，國際大廠新加坡商新加坡科技電子、法商阿爾斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。