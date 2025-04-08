長榮航添戰力 砸千億買新機…持續推動機隊與航網擴展計畫

長榮航空（2618）因應航線布局及營運需求，持續引進新機，日前公布全新的購機方案，空中巴士昨（7）日宣布，長榮航正式下訂六架長程A350-1000客機和三架單走道A321neo客機，合計金額約31億美元（約新台幣1,021億元）。

長榮航今年3月宣布這項採購承諾。空中巴士昨天表示，長榮航已正式下訂，落實採購承諾，六架長程A350-1000客機預計2031年開始交付；三架A321neo型窄體客機2032年開始交付。這次新訂單將使長榮航尚未交機的A350-1000和A321neo各增為24架和18架。

長榮航總經理孫嘉明表示，這批新機展現長榮航對永續航空的承諾，體現追求優質旅客服務的決心。A350-1000和A321neo的表現卓越，不僅效率高，也為旅客帶來舒適的搭乘體驗。將持續推動機隊與航網擴展計畫，善用新機的航程和效率優勢，強化市場競爭力。

空中巴士商用飛機業務銷售執行副總裁德聖艾修伯里（Benoît de Saint-Exupéry）指出，長榮航的新訂單再次證明A350-1000長程機型的吸引力，以及A321neo在區域航線上的效率表現，空中巴士將協助無縫整合至長榮航的機隊，提升競爭力。

長榮航目前營運客、貨機隊共計有85架，另有八架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的五架787-10，預計2029年以前交付完成。此外，自2027年起陸續交付18架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之15架A321neo型窄體客機。

全球航空業疫後持續復甦客運需求旺，尤其高艙等售價及成長都相當快速，長榮航瞄準市場商機，不只是買進新型的飛機，今年也推出第四代全新豪華經濟艙導入波音787-9客機亮相， 提升為類比商務艙規格，推出航空界最寬42英吋椅距提升為類比商務艙規格，滿足後疫情代旅客對於隱密性及舒適性的需求。