數位沛方／改善網站成效 五點注意

多年來，最多企業找我輔導的項目，就是進行網站成效的改善。因為企業花了錢架網站，就是希望能夠替公司帶來更多的效益。但公司裡的員工卻常常無法有效地進行網站的分析，並提出好的見解，來幫助公司成長。

在此分享五個進行分析時要注意的事情：

一、確認網站目標：這個網站經營的主要目的是什麼？不同類型的網站，往往具有不同的目的性，那需要搭配的經營目標自然也不同，舉例來說：

電商網站：增加銷售額、提高客單價、提升轉換率。

內容網站／部落格：增加瀏覽量、提升使用者停留時間、增加訂閱數、提高廣告收益。

B2B／服務型網站：產生潛在客戶名單、增加表單提交、增加電話諮詢。

品牌形象網站：提升品牌知名度、增加互動、傳達特定訊息。

二、定義分析期間：我們必須確認這次要分析的，是哪個時間範圍的數據？（上周、上個月、上一季、特定活動期間？）很多企業習慣以周或月為單位來看數據，但其實如果公司有活動，也應該要在活動結束後，針對活動期間的表現來做分析，避免下次辦活動時又犯相同的錯誤。

三、確定比較基準：要知道成效好壞，必須跟其他時期比較，例如與上個月比MoM、與去年同期比YoY，這有助於了解趨勢變化。另外要注意，有時候不能單純的月對月比較，例如伴手禮業者，因為農曆節慶的日期不一定跟國曆重複，像農曆年就可能發生在國曆1月或2月，就必須另外規劃相對應的比較區間。

四、了解背景資訊：留意要進行分析的期間，是否有進行特別的事情？例如行銷活動、網站改版、或發生任何可能影響流量的外部事件（如節慶、新聞事件）？如果有，就必須特別備註，否則日後在查看成效時，有可能會誤判成效的成長或衰退。

五、確認關鍵績效指標（KPIs）：有了目標，就一定要有關鍵績效指標，根據一開始設定的網站經營目標，我們必須確認哪些數據指標最重要．例如購物網站想要提升業績，那就可以同步觀察網站人流數量是否成長，同時搭配其他行為數據，來確保進來的人流是有價值的，這部分通常需要時間累積才能養成判斷能力。

例如，我曾經遇過從內容網站轉戰電商網站的主管，他在到任後，仍持續的用內容網站的經營目標來要求員工，最後業績不但沒救起來，自己也很快的就被汰換掉。

現階段生成式AI蓬勃發展，而AI的學習資料都是從網路上取得，如果網站能夠經營的好，不但能讓造訪網站的訪客帶來預期效益，也能夠讓AI在回應時把我們推薦出去，因此千萬不要輕忽網站的經營。