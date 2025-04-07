商業興觀點／永續發展 關鍵戰略

影視百視達的沒落與Netflix的崛起，驗證了消費者行為的改變是商業模式變化的推手。價值導向消費、環保與永續意識、數位化與資訊透明已成新世代消費觀的核心特點。

根據KANTAR凱度消費者指數的年度報告及資誠發布的《2024消費者之聲調查》，生活開銷的攀升與通貨膨脹的影響，使消費者願意平均多花9.7%的價格購買永續產品，例如購買二手衣物或選擇可維修並延長使用期限的商品。此外，2024年7月生效的歐盟ESPR《永續產品生態設計規範》要求產品設計必須考量資源效率與回收利用，企業須承擔產品全生命周期的責任。

根據商研院對於循環經濟及永續的長期研究，永續產品已逐漸從選擇題轉變為必選題。

循環經濟策略可降低原材料採購成本，甚至創造「無限循環」的商業模式。例如，來自瑞典的IKEA自2021年起推動舊家具回收計畫，透過翻新再售，使其規格化設計便於維修與零件更換，減少人力負擔並延長產品使用壽命。

此外，2024年IKEA推出台灣寄售平台，不僅讓非IKEA生產的舊家具重獲新生，還提供店內特價品或展示樣品進行販售，吸引注重環保與CP值的消費者，進而開創新市場並提升競爭力。

循環經濟的模式不僅限於二手或再回收商品，綠色設計也能提高品牌溢價。例如，蘋果公司（Apple）為實踐碳中和目標，除了投資再生電力，在產品設計上也廣泛使用再生材料。最新上市的iPhone 16系列手機，機體有超過30%為回收再生材料，其中包括內部結構框架與電池所使用的100%再生金屬（鋁、鈷、金、銅、錫、鎢等）及再生稀土元素。儘管產品價格較高，但因其創新設計與環保理念，仍然深受消費者青睞。

成功的綠色轉型需要設計、供應鏈與行銷部門的跨部門合作。例如，設計團隊需開發可循環或可再生利用的產品，供應鏈則須優化資源使用，行銷部門則須清晰傳遞企業的環保理念。

此外，AI人工智慧也能在綠色設計中發揮關鍵作用，例如優化產品結構與製程效率、提升材料利用率、減少設計浪費。企業可從建立回收機制開始，探索回收與再利用模式，提升資源效率與品牌形象。

根據世界經濟論壇（WEF）《2024年全球風險報告》，永續市場規模預計2030年將成長至2023年的8.2倍，達4.5兆美元，展現龐大的商機。

因此，愈早投入永續發展的企業，愈能取得早期採用者的競爭優勢，不僅可形成市場壁壘，也能吸引理念相同的投資者與合作夥伴。

換句話說，永續不僅是守護地球的口號，更是企業生存與競爭的關鍵戰略。這已不再是一種選擇，而是一種市場的生存法則。企業唯有積極擁抱永續發展，才能在未來市場中立於不敗之地，真正掌握競爭優勢並實現長遠發展。