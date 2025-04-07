老園丁耕讀筆記／情感連結的知識傳承

3月的一場聚會中，與新創業者閒談，從川普以商業手腕治國、企業經營挑戰，談到地緣政治對台灣的影響，話題逐步延伸至家務分工、睡眠不足，乃至子女教育。這群正值中壯年的創業家，多數子女仍在小學階段，在網路與AI時代，孩子的學習之路成為熱議焦點。

席間，我分享過去一年經營Podcast的經歷，內容涵蓋創投經驗與職涯發展。然而，回響平平讓我不禁感嘆：「在Podcast百花齊放的今天，若非熱門議題，實在難以吸引大量聽眾。雖然早已預料到此情況，但仍有幾分孤寂，甚至想放棄。」這番話意外觸動在場的朋友，也為這次聚會開啟了更深層的討論。

談及子女教育，創業家們觀察到，當今的孩子自幼便熟悉電腦與手機，能隨時透過網路獲取資訊。然而，他們更憂心的是，這些唾手可得的知識往往真假混雜，缺乏價值判斷的機制。孩子們猶如白紙，尚未具備辨識資訊優劣的能力。

回憶童年，他們提到，祖父母或父母的諄諄教誨，或一封封滿載叮嚀、期許的書信，甚至偶爾的牢騷，往往在心中留下深刻印象。多年後，這些話語依舊在關鍵時刻浮現，成為人生的指引。

這些「具有情感連結的知識」在他們的成長與學習過程中，發揮了深遠影響與價值。因此，相較於AI生成的知識，他們更認同情感共鳴的重要性，也更是教育真正的核心價值。

其中一位創業家分享，他的父執輩曾在美國通用電氣（GE）任職，後來擔任國家太空中心總工程師。這位父執輩分享給他在執行大型專案時所積累的系統管理經驗，遠比他自己在課堂上的理論或網路上的資訊所獲取的更具說服力，讓他受益匪淺。

這類知識的傳承，正是「人對人」學習的價值所在。這就如同閱讀名人自傳與經典語錄，不僅啟發學習，更易內化。設想若能親聆霍金談物理、居禮夫人論化學，或與Sam Altman對話AI技術，其價值將遠勝於單從網路或影音平台獲取資訊。

事實上，「具情感連結的知識」的價值，早已在哲學、心理學與教育學領域獲得印證。

例如：先哲柏拉圖（Plato）在《斐德羅篇》中提到，書寫雖能保存知識，卻無法傳遞教學者與學生間的靈魂共鳴。

亞里士多德（Aristotle） 在《修辭學》中強調，情感（Pathos）在學習與說服過程中至關重要，若知識能引發共鳴，將更易被內化。

當代Sherry Turkle（MIT教授） 在《Alone Together》中指出，若知識僅透過數據傳遞，將缺乏真正的學習意義。

而Yuval Noah Harari 在《21世紀的21堂課》中提及，在AI無所不在的未來，人類的獨特價值將體現在同理心、創造力與情感連結。

可見，「具有情感連結的知識」不僅承載著學習的深層共鳴，更可能成為未來AI無法取代的核心價值。

在知識不再稀缺的時代，真正珍貴的是與可信賴的知識者建立連結，獲得啟發與認同。因此，教育應強化師生與榜樣之間的情感互動，推動「人對人」的教學模式；社會也應鼓勵跨世代溝通與故事傳承，使知識承載文化與價值。

隨著科技發展，未來或可運用數字分身（Digital Clone）技術，以影音形式記錄寶貴知識，實現情感與數字化的融合。如此，我們更能在AI時代塑造更具人性與深遠意義的未來，為台灣產業、人才培育與文明發展留下珍貴資產。

回歸初心，我決定重啟Podcast，也期待業界領袖透過文章、論述或Podcast等數位平台，分享承載情感價值的知識與經驗，讓「具有情感連結的知識」成為未來社會的珍貴財富。