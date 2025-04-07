智慧經營／富邦證投銀處副總經理徐傳禮 綠色金融 助企業茁壯

台股站上國際舞台後，想要持續發光發熱，就必須有更多類似台積電的公司出現，企業想要在世界登頂，富邦證券投資銀行處副總經理徐傳禮點出一大關鍵，就是需要重視ESG、搶搭綠色金融的全球資本市場列車。

建立ESG機制

徐傳禮說，上市櫃想要持續成長茁壯、公開發行公司想要踏入資本市場發展，目前最關鍵的一步，就是在企業內部建立ESG的機制。證券商位於企業與資本市場之間，是綠色金融的關鍵推手，在企業IPO（首次公開發行）及SPO（現金增資及可轉換公司債）上，扮演引導企業納入ESG思維的角色，讓資金流向具備長期永續價值的項目。

要讓綠色金融落地，企業內部文化與專業知識培養至關重要。富邦證券內部建立跨部門協作機制，以全方位視角協助企業制定永續策略，從資本市場角度提供前瞻性建議。

若輔導客戶在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及股東長期價值之虞時，除了向公司經營階層詢問處理情形外，基於維護股東最大利益，券商也會積極行使所持有股票的投票表決權，且行使表決權時，皆審慎考慮各項議案內容是否涉及ESG相關理念。

徐傳禮表示，ESG觀念開始時，在證券商承銷的業務發展上，的確面臨陣痛期，不過，國內主管機關的大力加持，近年包括目前許多內資、外資機構法人在出具一些企業的投資報告時，已加註ESG的評分。同時，許多操盤人在決定是否加碼一檔個股前，這家公司的ESG表現，已成為重要的決策參考。

富邦證券除協助輔導承銷客戶持續落實及推動企業永續發展，建立推動永續發展治理架構外，也提供贊助或減免法說會費用等相關誘因，鼓勵客戶對ESG相關理念的重視，以達成環境永續的願景。以近期輔導的兆聯實業為例，就是一家從事純水及廢水回收系統規劃設計工程的企業，協助客戶透過再生能源利用達到節能減碳的目標。

扮演策略夥伴

「我們的角色不只是投資銀行，更是企業通往永續未來的策略夥伴。」根據統計資料顯示，2024年富邦證券投資銀行處主辦IPO（首次公開發行）及SPO（現金增資及可轉換公司債）合計32件，居市場第二名；承銷主辦總金額市占率10.28%，市場排名第三。

徐傳禮說，長期以來，富邦證券積極承作對於「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻的企業承銷案，並為銜接富邦金控在永續金融的大戰略，積極響應政府能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型的四大淨零轉型策略，同步將ESG因子納入投資銀行處的業務評估查核程序，輔導客戶增強ESG管理發展。

富邦證券持續積極爭取主辦大型指標案件，並持續耕耘潔淨能源與供電設備等ESG相關的企業，未來也會將重點放在輔導社會需求迫切的長照領域及AI、軟體等目標產業。

展望未來，富邦證券希望透過資本市場的力量，發揮資金的影響力，培植台灣的產業，體現並落實企業永續經營的責任與決心。