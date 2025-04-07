櫻花建斥資6.83億元 購得台南新營土地
櫻花建（2539）7日公告，以合計6.83億元購得台南市新營區兩筆土地，土地面積合計達約3.371坪。
櫻花建表示，此次所購得土地，首先是坐落於台南市新營區隋唐段1068地號等36筆土地（住宅區），面積為8,437.95平方公尺，折合約2,552.48坪，交易金額約為6.38 億元。
其次坐落於台南市新營區隋唐段1185、1197地號土地（道路用地），土地面積為2,707.06平方公尺，折合約818.89坪，交易金額約4,556萬元。
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