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台灣虎航總經理暨代理董事長請辭 新任名單明日董事會揭曉

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航。聯合報系資料照
台灣虎航。聯合報系資料照

台灣虎航（6757）7日公告總經理張明瑋因職涯規劃請辭總經理，暫代台灣虎航董事長的職務也一併辭任，新任的董事長及總經理預計於4月8日召開董事會後另行公告。

台灣虎航於4月１日也同步公告，大股東華航改派黃世惠為台灣虎航新任的法人董事，原來董事張明瑋已卸下董事職位。

華航（2610）新任董事長由高星潢出任，原來台灣虎航董事長陳漢銘擔任華航總經理，隨著陳漢銘已辭任台灣虎航董事長後，開始啟動台灣虎航高層人事的更替， 4月8日才會正式選出新任的董、總人選。

台灣虎航 華航 董事長

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