台股崩跌房市要更慘了？ 七都「10大賣壓區」曝光

央行打炒房逾半年，房市買氣降溫，如今面臨川普關稅政策造成台股崩跌，進一步讓房市雪上加霜，部分區域賣壓恐怕愈來愈大。根據591新建案統計六都暨新竹縣市前十大預售屋待售率，平均待售比例都高達六成，其中又以桃園新屋、高雄前鎮七成最多，另，台北市、桃園各有三區進榜最多，成為央行打房下的重災區。

591房屋交易網新聞公關課組長林哲緯指出，自去年金龍風暴後，預售市況一路下探，今年開局部分個案的買氣雖稍有提升，但在政策未明、買賣雙方對房價沒有共識等因素下，建案去化仍處於牛步狀態，更重要的是，川普關稅政策造成台股血崩，不少人的資金大幅縮水，影響購屋度能，房市持續低迷的情況下，部分地區賣壓水位逐漸升高。

此次待售率第一的為桃園市新屋區，可說跌破眾人眼鏡，林哲緯指出，由於地理關係，過往新屋區的推案供給十分有限，但在周邊中壢、觀音等區房價飆升下，當地2字頭的價位逐漸嶄露頭角，大量推案也如雨後春筍般冒起，也因此待售戶數快速升高。

高雄市前鎮區則是因為有逾1100多戶的指標建案進場，因此讓待售率攀升，專家指出，短期內南台灣面臨的壓力會稍微較大，除了受到打房、限貸等影響外，台積電（2330）擴大赴美投資也影響當地信心，據了解，現在雖然沒看到明顯降價，但已經不少業者推出送家電、裝潢等方式讓利吸客。

雙北市方面，林哲緯指出，新北市中和區同樣也是因為指標大案進場，不過新北市向來為房市熱區，且剛性需求強烈，頂多現階段銷售時期拉長，但壓力應該不至於過大。

台北市房價動輒天價，新案銷售週期本來就相對較長，加上今年陸續有不少指標案登場，部分區域待售量大增。如房價最親民的大同區，雖然開發早素地稀少，但近年在西區門戶計畫、雙子星等大型建設發酵下，建商無不摩拳擦掌搶進開發，現階段周邊也有大量都更、危老案持續進行，也因此待售量始終高居不下。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，去年房市一片大好，始料未及下半年回馬槍，不少下半年推案都已規劃好、不得不推，但現階段去化速度放慢，先前依靠大環境走熱投資潮帶動之新興區域，大大受到限制寬限期與貸款條件緊縮的信心影響，導致賣壓水位拉高。