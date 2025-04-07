攜手加盟創新局！TEA TOP企業總部暨物流研發中心啓用

台中人口正式突破286萬，作為台灣西半部的交通樞紐，成為南北物流與人流的重要節點。看準這一區位優勢，珍鼎記茶飲在台中市機捷特區設立全新企業總部暨物流研發中心7日啟用，正式為旗下手搖飲品牌「TEA TOP第一味」打造穩固且靈活的後勤體系。

這座物流研發中心占地約485坪、樓高五層，不僅設有冷鏈管理系統、品牌創新戰略處、研發戰情中心，還結合加盟主教育中心、辦公室、攝影棚、簡報室與餐廳等多元功能空間。

珍鼎記茶飲董事長楊國珍強調：「這不是單純的物流基地，更是每位加盟主堅實的後盾，未來所有的創新研發與營運支援，都將從這裡出發。」

目前，TEA TOP全球門市數近200家，分布於台灣、美國及香港，年營業額逼近3億元，許多加盟主甚至經營2至3家以上門市，成為穩健的創業典範。其中，台灣現有約180家門店，今年目標要增至250家。

楊國珍指出：「從第一家加盟店在中科西屯路設立開始，我們就相信品牌的成功來自於系統化支援，這次在北屯打造的物流研發中心，讓公司能為加盟主提供更即時、更全面服務。」

物流中心五樓設置的「研發戰情中心」，則是新品研發的搖籃。楊國珍分享，今年春季熱銷的「柳橙綠」與「柳橙檸檬綠」正是源於這裡的創新，嚴選南投中寮柳橙與茉莉綠茶，搭配產地直送的新鮮檸檬，交織出層次細膩的春日風味，「每一杯都是研發團隊與產地農戶共同努力的成果。」

值得一提的是，珍鼎記茶飲旗下擁有南投百年歷史的長順茶廠，不僅掌握產地優勢，更具備穩定供應與品質控管的能力，搭配此次北屯物流中心的建置，將形成從茶園到杯子的「垂直整合」體系。

楊國珍希望打造的不只是供應鏈，更是一個讓加盟主可以安心拓點、持續成長的創業平台。未來TEA TOP會持續深耕研發與人才培育，讓品牌與夥伴一起壯大。