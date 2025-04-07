最後一擊來了！美國對等關稅發布 伸仁紡織將縮編因應

面對美國總統川普將對台灣課徵32%對等關稅，外傳彰化伸港伸仁紡織將採取「縮編」因應，伸仁紡織董事長白璨榮坦承，紡織業原本就經營困難，如今關稅提高，拿不到訂單，「最後一擊要來了」，「縮編」是不得不已的做法，至於具體做法會依法令進行。

白璨榮說，台灣紡織業因經營困難，陸續出走大陸、越南，卻同樣面臨困難，如今再因關稅提高，更是悲觀，但經營者多已老了，若是採取縮編，也是不得已的做法。

白璨榮指出，公司因經營困難，近兩三年來已因客戶流失七成五而苦撐，如今美國新關稅，「最後一擊終於來了」。他舉例說明，一長期客戶因大陸原料價格較低，已將訂單轉往大陸，導致公司損失每年6千萬元的台灣市場營收，在龐大成本壓力下，只能選擇放棄，預期公司將不得不放無薪假及實施縮編，做好最壞打算。

白璨榮坦言，公司內部已規劃未來5年，只要能將損失降到最低，便會努力撐下去。然而，32%的關稅實在難以承受，他也老了，若是大幅縮減部門和人力整併，也是不得不的做法。

針對新關稅政策的立即影響，白璨榮指出，美國是台灣很多產品最終的消費大國，如果出口美國的產品都將被課徵32%關稅，這將導致退貨潮，並產生額外的運輸成本，訂單生產與客戶應對也將面臨巨大挑戰。

他憂心忡忡地表示，全球通膨與通縮的風險並存，加上貿易戰的開打，將導致進口成本暴增20%-30%，物價飛漲，最終可能引發通縮危機，其衝擊將遠超SARS疫情。這次政策的突然性與急迫性，將使產業措手不及。

伸仁紡織董事長白璨榮是眾所皆知的慈善家，連續近20年來熱心公益， 更捐助救災 救護車輛遠赴烏克蘭，如今面對此次美國將對台灣課徵32%對等關稅的困境，需要政府提供什麼協助？白璨榮說：「政府不是萬能的，但沒有政府卻萬萬不能」，他也答不上來。

彰化縣政府經綠處長張寒青說，尚未接獲伸仁紡織有大幅裁員或縮編的訊息，但其實紡織業近年來早已經營困難，如今再因美國要徵收對應關稅32%，對業者無異雪上加霜，縣府會積極了解，並提供協助。

縣府勞工處表示，仍未接獲伸仁公司提出「大量解雇」通報。