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寶熊漁具因應美國對等關稅 暫停出貨再擬對策

中央社／ 台中7日電

在全球釣具市場排名前3的寶熊漁具股份有限公司創辦人張良任今天表示，因應美國對等關稅，美國子公司已通知工廠暫停出貨，將再研擬下一步對策，未來希望繼續打拚日本市場。

張良任告訴中央社記者，美國情勢勢必導致產品價格轉嫁給消費者，影響美國消費市場萎縮。

從台中市起家的寶熊出口市場中，美國市場約占45%，並在美國設子公司；張良任表示，已接獲美國子公司通知工廠全部暫停出貨，先持續銷售目前既有庫存，觀察零售消費市場價格變動，再研擬下一步對策，即短期內對美出口全停擺。

張良任說，對美國出口比重大的業者可能需要政府資金協助，一旦生產營運減少，造成產能與人工閒置，資金勢必有影響，希望政府協助業者度過這段約2到3個月的調整期。

張良任表示，稅率塵埃落定後，各國稅率應會有差異，不見得低稅率就能生產所有產品，牽涉供應鏈、人工與技術能力，到時個別產業才能選出最適合生產的地方，接著反映到消費者須承擔的售價。

張良任說，釣具3大市場是美國、日本和歐洲，日本最困難，但寶熊不想放棄，希望發展日本市場，也設日本分公司，所有布局都是要維持寶熊的全球競爭力。

日本 消費 美國

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