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正瀚生技：貨品不涉及課稅流程 美國對等關稅不受影響

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

正瀚生技（6534）7日表示，鑑於美國實施對等關稅，針對業務、供應鏈、生產成本及財務資金等風險，進行相關盤點及風險控管評估。正瀚生技主力市場雖然為美洲地區，產品均於美國當地製造後直接出貨，無須經由進口程序，相關貨品不涉及報關課稅流程，因此並未受到美方加徵關稅影響。

業務方面，正瀚生技主力市場為美洲地區，產品均於美國當地製造後直接出貨，無須經由進口程序，相關貨品不涉及報關課稅流程，因此並未受到美方加徵關稅影響。目前美洲主要客戶之出貨穩定，目前對於營運無重大影響。

關稅對生產製造成本之影響，因正瀚生技研發設於台灣、生產基地設於美國，原物料近年來持續推動在地採購政策，及原物料若價格有不合理調漲，將轉嫁予銷售客戶，因此關稅對成本影響屬可控制範圍。

財務資金方面，正瀚生技截至2024年第4季負債比為27.07%，資金水位充裕穩健。

本次對等關稅正瀚生技直接風險影響不大，惟關稅連動產生的間接性風險，如全球物價上漲，及各國關稅報復等的影響，仍需密切觀察與適時調整，以保障股東利益及維護員工福利。

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