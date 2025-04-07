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聯發國際多市場經營展成效 UG扮演第二成長引擎

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
聯發國際董事長鄭凱隆。圖／本報系資料照片
聯發國際董事長鄭凱隆。圖／本報系資料照片

美國總統川普提出對等關稅，稅率高達32%，引發市場恐慌，但聯發國際表示，集團早已進行多角化布局，人氣新時尚茶飲品牌「UG」成為穩定的第二成長曲線，不只在台灣有亮眼成績，正準備在香港、美國及東協等多國陸續插旗，在全球多點開花的策略下，集團成長動能不致受到關稅因素影響，今年營收有機會挑戰集團新高。

近年來手搖茶飲業者積極前往美國布局，聯發國際表示，創始品牌Sharetea目前在美國也有超過160店，美國市場仍有極大開發潛力，為了因應美國市場雙茶飲品牌長期發展，在二年前就設立了自有倉儲及在地購銷系統，供應當地門店原物料需求，同時，門店所需原物料未來也可安排由中南美洲進口，因此並不會受到到此波對等關稅太大衝擊。

此外，聯發國際也說，集團強調多角化布局，2024年7月推出全AI系統化茶飲店「UG」，開店後就引爆話題，各店單日平均銷量皆突破1300杯以上，日前更強勢進軍中南部，在嘉義、高雄連開2店，目前全台已經有8家直營店、4家加盟店共12家門店，對於集團營收貢獻不斷增加。

除了在台灣市場繳出亮眼成績單，聯發國際表示，UG在海外市場也有斬獲，今年也展開香港、美國、新加坡、馬來西亞等國際市場布局，其中香港在5月底就會開出5家門店，成為UG跨出海外的第一站，而其他市場今年也將陸續會有好消息。

聯發國際認為，此波對等關稅稅率雖高，但重點在高科技產品，餐飲業並非重點，也相信在政府出面與美方交涉後，稅率可望進一步降低，而對於聯發國際來說，美國市場雖然重要，但並非未來唯一的重點區域，在全球多角化布局有成果後，未來不管是Sharetea或UG，在各個市場都能有穩定的營收貢獻。

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