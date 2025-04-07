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工具機業面對美課徵對等關稅 口罩國家隊長：擔心產業消失

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣工具機暨零組件工業同業公會名譽理事長許文憲上午說，除了政府應立即與美國談判關稅，還應放寬市場寬制、匯率加大力度貶值，業者才能存活下去。本報資料照
台灣工具機暨零組件工業同業公會名譽理事長許文憲上午說，除了政府應立即與美國談判關稅，還應放寬市場寬制、匯率加大力度貶值，業者才能存活下去。本報資料照

美國對台課徵對等關稅，台灣工具機暨零組件工業同業公會名譽理事長許文憲上午說，工具機業原即面臨多層問題，除了政府應立即與美國談判關稅，還應放寬市場寬制、加大匯率貶值，業者才能存活下去，否則這個產業真的有可能在台灣消失了。

許文憲在台中大里經營的哈伯精密是世界知名的溫控大廠，也是台灣重要的工具機零組件商，新冠肺炎疫情期間，他組織機械業者為國家生產口罩，因而有口罩國家隊長美譽。

他說，看對等關稅問題，不能只看美國，以為貨品只有銷美受影響。事實上，台灣有很多零組件也銷往日本或其他國家，等組裝後再銷美，這些國家同樣面對美國的對等關稅問題，關稅問題是全面性的。

台灣工具機業原本就因匯率環境不如日本，競爭力已受影響，現在美國對等關稅，台灣又差了韓國7%、日本8%，等於先天上已面臨雙輸，要如何與人競爭？加上原本俄羅斯被美國制裁，台灣工具機銷俄羅斯、土耳其都受限，這又輸給無管制的中國大陸，甚至銀行還嚴查資金流向，都造成產業面臨非常不利的局面。

他說，工具機業因外在環境不佳，這幾年已有很多廠商都是在苦撐，如今又面臨美國課徵對等關稅，等於是在大火上又潑了汽油，政府如果沒有加大力度協助，把實質環境改善，他很擔心這個產業最後真的會消失。

許文憲也說，因為美國對等關稅影響美國進口商態度，在情況不明下，很有可能會暫停下單，甚至已經船運的貨物到港之後，可能不取貨，或是取了貨卻要求台灣出貨商分擔所增加的32%關稅；這些狀況都有可能產生，並會在一周內逐漸發酵。

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