快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

房仲：關稅加信用管制 今年移轉棟數恐失守30萬棟

中央社／ 台北7日電
房市示意圖／聯合報系資料照片
房市示意圖／聯合報系資料照片

美國總統川普的關稅風暴來襲，衝擊台股表現。房仲業者今天表示，股災重創投資信心，加上央行信用管制影響，今年第1季房市買氣跌至谷底，全年買賣移轉棟數恐跌破30萬棟，創2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來新低。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，此次川普關稅戰帶來股災，已創下歷年最大跌幅，更可能打壓投資置產族群信心；加上2024年9月央行第7波信用管制餘波仍在，全台房市買氣已於今年第1季跌入谷底，如今適逢全球性股災，今年全台買賣移轉棟數將面臨30萬棟保衛戰，可能低於2019年30萬棟的水準。

徐佳馨認為，今年來看，目前市場充滿悲觀氣氛，更認為經濟表現恐受影響，雖說增加關稅可能將引動通膨，但更可能出現經濟衰退前的停滯性通膨。在此情境下，不易週轉的不動產很難成為資金避風港，但後勢如何仍需讓子彈飛一陣子才比較明朗。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，過去每逢全球金融動盪，美國多以量化寬鬆（QE）手段快速挽救經濟，包括2020年COVID-19爆發後，聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，2018年中美貿易戰後，台灣因資金回流與熱錢效應，反而助長房價上漲。

而2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）後政府以土增稅減半徵收，刺激房產交易，讓金融股災呈現先修正後回補，資產重新分配的格局。

不過周鶴鳴指出，這次不同以往，影響層面和盤整期將更長。川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應鏈與產業轉移的大格局，目前市場關注焦點轉向台灣央行是否將釋出更明確的寬鬆態度。

對於股災是否為搶進房市低點的時機，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，有些民眾認為股市重挫可間接衝擊房市，房價可能跟著下跌，希望能趁低點買房，不過房地產變現速度慢，流動性差，往往反應較慢，現階段又有央行選擇性信用管制與金檢2大壓力，房市恐難樂觀。

他表示，市場雖有所謂「賣房救股」之說，但實務上因過戶等流程並不可能出現此狀況，但自用型購屋人仍可在這段時間內積極看屋，或許有機會買到好宅。

央行 房市 股災

延伸閱讀

川普關稅50國將談判 恐引發經濟大衰退

美智庫：台比日面臨威脅更大 應提高國防經費

【重磅快評】賴政府關稅翻車 蔡英文搶救清德司機？

川普推對等關稅 安華籲東協團結一致對美談判

相關新聞

成衣業者靜觀其變 儒鴻：印尼三期計畫恐往後延

美國對等關稅揭曉，主要成衣出口國無一倖免，成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）高度仰賴美國市場，且重要產地越南與柬...

聯發國際多市場經營展成效 UG扮演第二成長引擎

美國總統川普提出對等關稅，稅率高達32%，引發市場恐慌，但聯發國際表示，集團早已進行多角化布局，人氣新時尚茶飲品牌「UG...

工具機業面對美課徵對等關稅 口罩國家隊長：擔心產業消失

美國對台課徵對等關稅，台灣工具機暨零組件工業同業公會名譽理事長許文憲上午說，工具機業原即面臨多層問題，除了政府應立即與美...

房仲：關稅加信用管制 今年移轉棟數恐失守30萬棟

美國總統川普的關稅風暴來襲，衝擊台股表現。房仲業者今天表示，股災重創投資信心，加上央行信用管制影響，今年第1季房市買氣跌...

與神同行！星宇航空攜手白沙屯拱天宮助香燈腳完成朝聖之路

星宇航空（2646）聯名突破天際！這次與苗栗白沙屯拱天宮首度跨界合作，希望將台灣特色推向國際，為今年的「白沙屯媽祖進香」...

全家HPP冷高壓年創8億元業績 全系列獲 Clean Label 驗證

全家（5903）自有品牌FamiCollection持續以「發現生活的原味」的核心概念，即日起開賣八款全新初夏果茶系飲料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。