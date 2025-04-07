房仲：關稅加信用管制 今年移轉棟數恐失守30萬棟

美國總統川普的關稅風暴來襲，衝擊台股表現。房仲業者今天表示，股災重創投資信心，加上央行信用管制影響，今年第1季房市買氣跌至谷底，全年買賣移轉棟數恐跌破30萬棟，創2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來新低。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，此次川普關稅戰帶來股災，已創下歷年最大跌幅，更可能打壓投資置產族群信心；加上2024年9月央行第7波信用管制餘波仍在，全台房市買氣已於今年第1季跌入谷底，如今適逢全球性股災，今年全台買賣移轉棟數將面臨30萬棟保衛戰，可能低於2019年30萬棟的水準。

徐佳馨認為，今年來看，目前市場充滿悲觀氣氛，更認為經濟表現恐受影響，雖說增加關稅可能將引動通膨，但更可能出現經濟衰退前的停滯性通膨。在此情境下，不易週轉的不動產很難成為資金避風港，但後勢如何仍需讓子彈飛一陣子才比較明朗。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，過去每逢全球金融動盪，美國多以量化寬鬆（QE）手段快速挽救經濟，包括2020年COVID-19爆發後，聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，2018年中美貿易戰後，台灣因資金回流與熱錢效應，反而助長房價上漲。

而2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）後政府以土增稅減半徵收，刺激房產交易，讓金融股災呈現先修正後回補，資產重新分配的格局。

不過周鶴鳴指出，這次不同以往，影響層面和盤整期將更長。川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應鏈與產業轉移的大格局，目前市場關注焦點轉向台灣央行是否將釋出更明確的寬鬆態度。

對於股災是否為搶進房市低點的時機，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，有些民眾認為股市重挫可間接衝擊房市，房價可能跟著下跌，希望能趁低點買房，不過房地產變現速度慢，流動性差，往往反應較慢，現階段又有央行選擇性信用管制與金檢2大壓力，房市恐難樂觀。

他表示，市場雖有所謂「賣房救股」之說，但實務上因過戶等流程並不可能出現此狀況，但自用型購屋人仍可在這段時間內積極看屋，或許有機會買到好宅。